Allegri ‘furioso’ con Bernardeschi | ecco il motivo

(Di martedì 2 ottobre 2018) Successo per la Juventus nella gara di Champions League contro lo Young Boys, bianconeri a punteggio pieno ma Massimilianonon si accontenta,le dichiarazioni: “La squadra ha riposto bene, come serietà e interpretazione della partita. Dopo lo scontro diretto ci poteva essere un calo di attenzione, invece hanno sbloccato la gara e hanno continuato. Se posso fare un appunto, bisognava fare più gol perché la classifica è determinante per il primo posto. I ragazzi hanno fatto bene, in crescita. Ora bisogna lavorare e chiudere bene a Udine, campo difficile. Dybala ha fatto una prestazione importante come col Bologna. Quando gioca in quella posizione è bravo a chiudere l’azione, oggi l’ha fatto partendo sempre da lontano. Sta crescendo molto, abbiamo una rosa talmente importante che dobbiamo sfruttare al meglio tutti i giocatori. Dybala e Mandzukic hanno ...