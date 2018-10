Allarme maltempo al Sud Scuole chiuse in Calabria | da Catanzaro a Crotone

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’Allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Allerta Meteo - il ciclone sprofonda al Sud : maltempo estremo - Allarme alluvione nelle zone joniche [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Allerta Meteo - burrasca e maltempo al Sud : Allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia, porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

No della Francia all Aquarius - e la nave con 58 migranti lancia l Allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - Nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...

Aquarius - nessun coordinamento da Bruxelles. La nave lancia l Allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...

Maltempo - Carrara : provate le sirene di Allarme del torrente Carrione : Hanno suonato stamani a Carrara le quattro sirene di allarme sistemate lungo il fiume Carrione per segnalare, nell’eventualità che accada, una situazione di pericolo per la piena. La simulazione ha riguardato il tratto del centro storico. “E’ necessario – spiega il Comune – procedere con periodiche prove sul corretto funzionamento dell’impianto al fine di assicurare il perfetto stato in caso di necessità, ...

Allerta Meteo - forte maltempo su mezz’Italia : Allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sulle partite del weekend in Serie A : Allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : la Regione dichiara lo stato di preAllarme : Il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha firmato, d’intesa con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il decreto che dichiara lo stato di preallarme sul territorio a seguito dell’avviso meteo di criticita’ idrogeologica per piogge intense e temporali diffusi a partire da oggi e fino a domenica. Su tutta la Regione sono previste forti perturbazioni, con ...

Allerta Meteo - il maltempo continua a flagellare il Sud : dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’Allarme : 1/10 ...

Allarme maltempo in Italia oggi - bomba d’acqua in Maremma e non solo : disagi : Altro martedì nero per l’Italia. Una settimana fa, a quest’ora, il terribile incidente di Bologna con un autocisterna contenente GPL che, a causa di un impatto, ha causato la morte di una persona e il crollo di una delle arterie principali della viabilità Italiana. Adesso, oggi martedì 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Morandi: il ponte della A10 ha causato almeno 11 vittime ma il bilancio, purtroppo, è destinato ad aumentare. I ...

Maltempo - Val Bondasca : dopo i nubifagi - scatta l’Allarme frane : Il Maltempo delle ultime ore ha riacceso l’allarme-frane in Val Bondasca, in Svizzera, a un passo dal confine con Villa di Chiavenna (Sondrio). Il pizzo Cengalo, a distanza di quasi un anno dalla maxi-frana, torna a fare ripiombare la vallata alpina nella paura. Nella tarda serata di ieri i violenti nubifragi che si sono abbattuti in Val Bregaglia hanno accentuato i gia’ esistenti fenomeni di dissesto idrogeologico che incombono sul ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...