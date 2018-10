Allarme clima | temperature mondiali +1 5°C già nel 2040

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Il riscaldamento globale supererà il limite di 1,5 °C dai livelli pre-industriali nel, se si continuerà a consumare combustibili fossili come ora. E’ quanto trapela sulla Bbc, che cita la bozza del rapporto dell’Ipcc, il centro studi suldell’Onu. Lo studio è in discussione dal primo al 5 ottobre a Incheon, in Corea del Sud, e sarà pubblicato lunedì 8 ottobre, alle 3 ora italiana. Mantenere il cambiamentotico entro 1,5 gradi è l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul, mentre l’obiettivo minimo è stare entro i 2 gradi. Già oggi lemedie sono salite di 1 grado rispetto ai livelli pre-industriali. I governi che nel 2015 avevano firmato l’Accordo di Parigi, in quell’occasione avevano chiesto all’Ipcc di preparare un rapporto sugli impatti di un riscaldamento a +1,5 °C e sui relativi livelli ...