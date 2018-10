Alice Volpi La campionessa del mondo di scherma | Le Olimpiadi il mio sogno

Alice Volpi - fioretto d’amore : «Il fascino della divisa. E di Daniele» : La prima volta che Alice Volpi è entrata in una palestra di scherma, accompagnata da papà Paolo, non aveva idea di cosa fosse quello strano sport. Ha iniziato a gironzolare per il CUS Siena, con la curiosità tipica di una bambina che osserva qualcosa per la prima volta: «Mi ricordo che rimasi affascinata dalle divise bianche», ci rivela la fiorettista toscana, classe ’92, che pochi giorni fa a Wuxi ha vinto il suo primo titolo mondiale ...

Scherma – Mondiali 2018 - Alice Volpi si gode il trionfo : “ho pensato di non farcela - mi ha aiutato mio nonno da lassù” : Dopo essersi laureata campionessa del mondo di fioretto, Alice Volpi ha espresso tutta la propria soddisfazione “Non me ne rendo ancora conto, è tutto magico. Sono al settimo cielo perché è un risultato per il quale ho lavorato a lungo. Non riesco a descrivere che emozione sia conquistare un titolo di campionessa del Mondo, perché ho ancora addosso l’adrenalina di una finale che è stata assai faticosa“. Queste le parole a ...

Alice Volpi - oro nel fioretto ai Mondiali in Cina/ Chi è? Padre senese e madre brasiliana - vince da 12 anni : Alice Volpi, oro nel fioretto ai Mondiali in Cina, chi è? Padre senese e madre brasiliana, vince da 12 anni. La classe 1992 toscana ha ottenuto il prestigioso successo(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Assalto d’oro - splendida Alice Volpi a Wuxi : l’azzurra diventa la regina mondiale nel fioretto femminile : L’atleta azzurra ha sconfitto la francese Thibus con il punteggio di 15-12, conquistando dunque la medaglia d’oro nel fioretto Una splendida Alice Volpi vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale femminile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi, salendo così sul gradino più alto del podio. La 26enne senese non lascia scampo per 15-12 in finale alla francese Ysaora Thibus, costretta ad arrendersi davanti alla ...

Assalto d’oro - splendida Alice Volpi a Wuxi : l’azzurra conquista l’oro nel fioretto femminile : L’atleta azzurra ha sconfitto la francese Thibus con il punteggio di 15-12, conquistando dunque la medaglia d’oro nel fioretto Una splendida Alice Volpi vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale femminile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi, salendo così sul gradino più alto del podio. La 26enne senese non lascia scampo per 15-12 in finale alla francese Ysaora Thibus, costretta ad arrendersi davanti alla ...

Mondiali : Alice Volpi oro nel fioretto : 14.37 Alice Volpi conquista la medaglia d'oro nella prova di fioretto ai Mondiali di Wuxi,in Cina.La 26enne senese in finale supera 15-12 la francese Ysaora Thibus. Nella stessa specialità Arianna Errigo, battuta in semifinale dalla Thibus,centra la medaglia di bronzo insieme alla tunisina Boubakri. Per l'Italia si tratta della terza medaglia,dopo l'oro vinto domenica da Mara Navarria nella prova di spada.