Al via a Napoli la stagione concertistica della Domus Ars

Napoli : litigio per viabilità - insegue e fa cadere due giovani in scooter : Sarebbero stati travolti deliberatamente, investiti dall'uomo che poco prima aveva loro tagliato la strada. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio ...

Diretta/ Juventus Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Juventus Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match dell'Allianz Stadium, valido per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Napoli - viaggio al Vasto tra i venditori impuniti di rifiuti e oggetti falsificati : Non bastano controlli, multe a raffica, daspo urbani e denunce su denunce da parte dei residenti. I venditori ambulanti di rifiuti e merci pezzotte ritornano ogni volta più prepotenti di prima. È ...

Napoli : crepe anomale sulla carreggiata - chiusa parte del viadotto di Pianura : viadotto chiuso per verifiche, il quartiere ripiomba nel caos del traffico. Succede a Pianura, dove a partire dal tardo pomeriggio è stato interdetto il passaggio su un tratto di via Cinthia, all'...

Napoli - chiuso cavalcavia di via Cinthia per una perdita d'acqua : traffico in tilt : Una perdita d?acqua, individuata già nel pomeriggio, ha costretto i vigili del fuoco a chiedere alla polizia municipale la chiusura del cavalcavia di via Cinthia: il tratto...

Buffon : 'Juve più forte di tutti - sarà dura per il Napoli. Nazionale? via per autotutela' : Ha lasciato la serie A dalla porta principale, chiudendo la sua avventura italiana con l'ennesimo scudetto di una carriera incredibile. Il presente di Gianluigi Buffon si chiama adesso Paris Saint-...

Diretta/ Napoli Parma (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Napoli - via Tarsia bloccata dalle auto in sosta selvaggia e dai parcheggiatori abusivi : Via Tarsia, quartiere Montesanto. Una delle strade più trafficate e importanti della zona e principale arteria di collegamento con l'ospedale Pellegrini. Oltre al noto nosocomio nella strada sono ...

Napoli - accuse inviate in anonimo contro i vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

via Napoli : minacce e insulti - parcheggiatore abusivo arrestato e condannato a 9 mesi : Scoperti, identificati e multati 29 soggetti che esercitavano abusivamente la professione di parcheggiatore guarda macchine al Vomero, nel centro storico, a Chiaia e a Coroglio. Per 13, sorpresi tra ...

Napoli - la metamorfosi è stata avviata : il Sarrismo lascia spazio al 4-4-2 ancelottiano : L’inizio preoccupante con 6 gol subiti in tre partite, seppur con due vittorie all’attivo, poi le difficoltà in fase offensiva e il pareggio in Champions League contro la Stella Rossa, la squadra più debole del girone: il Napoli di Carlo Ancelotti sembrava aver smarrito la strada che negli ultimi anni ha fatto crescere gli azzurri collocandoli stabilmente nella massima competizione europea. Troppo forte l’attaccamento al ...

Napoli - apre il cantiere al Plebiscito : via ai lavori della linea 6 della metropolitana : Ruspe e operai in azione da stasera a piazza del Plebiscito per il cantiere del metrò della linea 6. Il progetto prevede 14 mesi di lavori per ultimare la camera di ventilazione sotterranea al...

Serie A - Torino-Napoli 0-0 LIVE : Irrati avvia le operazioni di gioco : La domenica del quinto turno di Serie A si apre con il lunch match tra Torino e Napoli, attualmente separati in classifica da 4 punti. I granata sono reduci dal pareggio di Udine e sono a caccia di punti per mettersi alle spalle l’incostanza dell’avvio di campionato; gli azzurri, che con Fiorentina e Stella Rossa hanno dato l’impressione di aver sistemato i problemi difensivi, devono dare continuità proprio ...

Napoli - sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...