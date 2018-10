ACI Milano pronto a collaborare per le Olimpiadi Invernali

Milano - morti per amianto alla Scala : ex sindACI non rispondono in aula / FOTO : Milano, 27 settembre 2018 - Non hanno risposto alle domande del giudice i tre ex sindaci di Milano Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri e Giampiero Borghini , chiamati a testimoniare dal pm Maurizio ...

Milano : polizia arresta rapinatore seriale di farmACIe : Milano, 27 set. (AdnKronos) - La squadra mobile della questura di Milano ha eseguito il fermo di un rapinatore seriale di farmacie riconoscendolo con il nuovo software Sari, Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini. Il rapinatore è M.D., 39 anni, pluripregiudicato, ritenuto l'autore di tr

Milano. Biciclettata : Comune e FAI Giovani insieme lungo il Cammino dei MonACI : Il Comune di Milano e FAI Giovani Milano hanno organizzato per domenica prossima, 30 settembre, la Biciclettata lungo il Cammino

FarmACIa Caiazzo sequestrata a Milano/ "Vendevano la droga del combattente" : l'ombra delle cosche : Milano, storica Farmacia Caiazzo sequestrata dai carabinieri: 'vendevano la droga del combattente', smercio di stupefacenti internazionale.

Milano - farmACIa Caiazzo al Tribunale : sarà riaperta e gestita dai giudici : Dal blitz dello scorso 9 aprile sono rimasti in carcere in pochi. Praticamente il solo Giammassimo Giampaolo , ai domiciliari, , imparentato con il clan Romeo e con il boss Giuseppe Calabrò , l'ex ...

Milano - chiusa la farmACIa Caiazzo : vendeva la "droga del combattente" : Il blitz dei Nas su richiesta della Procura: i traffici illeciti generavano un volume d'affari attorno ai 20 milioni di euro l'anno

Mondiali Volley 2018 – Che Italia a Milano! Vittoria fACIle contro la Finlandia : adesso occhio alla Russia [GALLERY] : L’Italia manda al tappeto la Finlandia in poco più di un’ora: gli azzurri di Blengini iniziano col piede giusto la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018 E’ iniziata col piede giusto, per gli azzurri, la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. L’Italia ha letteralmente asfaltato la Finlandia, all’esordio davanti al pubblico milanese. Dopo l’en plein fatto a Firenze con 5 vittorie su cinque, ...

Giocare a basket a Milano sarà sempre più fACIle - e bellissimo - : ... uno dei pochi cestisti azzurri a Giocare in NBA , nei Los Angeles Clippers, , che presta volto e competenze al progetto We Playground Together promosso dall'Assessorato allo Sport del Comune di ...

Milano - esondazioni fiume Seveso - il pm : danni per 178 milioni di euro. Indagati gli ex sindACI : danni «a strutture ed infrastrutture pubbliche, imprese, abitazioni» per un totale di circa 178 milioni di euro. È la cifra complessiva contestata, a vario titolo, nell'avviso di conclusione delle ...

Milano - esondazione fiume Seveso del 2014 : 8 indagati. Ci sono anche Formigoni e gli ex sindACI Pisapia e Moratti : Ci sono l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni e gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli otto indagati dalla Procura di Milano per l’esondazione del fiume Seveso, che nel 2014 allagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro degli indagati compaiono anche altre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano), ...

Fiat 500X : la versione da rally firmata Milano RACIng e Oreca : Dotata del Kit FIA R4 , la 500X da rally sarà spinta da un motore turbo 1.6 da quattro cilindri e 270 CV di potenza , di origine Peugeot Sport , abbinato a un cambio sequenziale e alla trazione ...

Fiat - Da Oreca e Milano RACIng la 500X da Rally : La scuderia transalpina Milano Racing ha svelato le prime immagini della Fiat 500X da Rally sviluppata con la collaborazione della Oreca. La piccola Suv torinese, della quale è stato di recente presentato il facelift, dispone di tutte le modifiche meccaniche previste dal kit R4 e, a partire dal 2019, correrà sia nel campionato francese di Rally, sia in quello europeo con i colori della Milano Racing. La vettura sarà prodotta anche per altri ...