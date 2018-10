Accusa di violenza sessuale per Cristiano Ronaldo | riaperta l' inchiesta

CRISTIANO RONALDO Accusa TO DI VIOLENZA SESSUALE/ La denuncia di stupro da parte di una ragazza americana : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di VIOLENZA SESSUALE : la denuncia di stupro da parte di una ragazza americana , i fatti, come riporta Der Spiegel, sarebbero avvenuti a Las Vegas nel 2010(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Donna Accusa Cristiano Ronaldo di violenza sessuale - : L'americana Cathryn Mayorga ha accusa to il calciatore Cristiano Ronaldo di averla stuprata. Lo riferisce la rivista tedesca Spiegel. L'episodio sarebbe avvenuto nel giugno 2009 a Las Vegas, dove il ...

Stagista fatto denudare e sculacciato al lavoro - il tutor Accusa to di violenza sessuale : Voleva imparare il mestiere di coltivatore diretto, per questo ha deciso di fare uno stage ma è stato umiliato e palpeggiato dal suo tutor . Adesso l'uomo, un pensionato di 65 anni volontario impiegato ...

Stefano Tacconi Accusa to di tentata violenza privata insieme alla moglie : L'ex campione e portiere della Juventus Stefano Tacconi è accusato di tentata violenza privata ai danni di un gommista nel ragusano che aveva sostituito le gomme del campione nel 2014 Il gommista ha ...

La donna che ha Accusa to di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh , scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre d alla commissione Giustizia del Senato . La commissione è l’organo che dovrà decidere se The post La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato ...

Papa Francesco sospende un vescovo indiano Accusa to di violenza sessuale su una suora : Papa Bergoglio ha acettato la richiesta di sospensione avanzata da un vescovo indiano accusato da una suora di violenza sessuale .Continua a leggere

Reggio Emilia - bidello Accusa to di violenza sessuale : i medici confermano abusi su bambino di 4 anni : Un bidello di un asilo di Reggio Emilia è indagato con l'accusa di aver violentato un bambino di quattro anni nei bagni della scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'inchiesta è partita ...

Marie Avgeropoulos di The 100 Accusata di violenza domestica - l’attrice rischia fino a un anno di prigione : Dopo l'arresto e il rilascio su cauzione, Marie Avgeropoulos di The 100 ora rischia una condanna estesa fino a un anno di carcere. Lo scorso 5 agosto, l'attrice della serie post-apocalittica è stata accusata di violenza domestica in seguito a una furiosa lite con il suo fidanzato. Prelevata dagli agenti di polizia, Marie è stata poi rilasciata l'indomani con una cauzione di 50,000 dollari. A più di un mese di distanza dall'accaduto, l'ufficio ...