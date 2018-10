Accoltella ex marito compagna | arrestato

: I Carabinieristazione didi Serrungarina, in provincia di Pesaro e Urbino, hannoieri sera un 54enne incensurato, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per tentato omicidio. L'uomo, originariopiccola cittadinaregione Marche, è stato accusato di aver tentato di uccidere, in seguito ad un litigio scaturito per motivi ancora da chiarire,dell'attuale convivente. I ...