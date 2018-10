Abbiamo parlato con il ricercatore italiano sospeso dal Cern per sessismo

agi

(Di martedì 2 ottobre 2018) IlAlessandro Strumia, il professore all'Università di Pisadal Cern dopo aver affermato che la "fisica è stata inventata e costruita dagli uomini e non si entra per invito", è convinto di essere stato "censurato da chi non vuole valorizzare il merito". Contattato dall'Agi, Strumia ha spiegato: "Non ho mai fatto discorsi sessisti o discriminato le donne, ho semplicemente presentato una serie di dati, elaborati da ricerche degli ultimi anni, che dimostrano che nella fisica non c'è discriminazione delle donne, nonostante in tante al seminario al Cern abbiano voluto sostenere il contrario". Anzi, secondo il professore "i numeri oggettivi dimostrano che a livello di assunzioni si richiede agli uomini parametri più elevati rispetto alle donne". ...