«Abbandono di animali» Condanna per la vedova Parrelli - Il video choc

Roma dice no all’Abbandono degli animali : microchip gratis fino al 10 agosto : microchip Days fino al 10 agosto con intere dedicate alla microchippatura gratuita di cani e gatti. Parte dunque un’ulteriore iniziativa

L’isola di Pietro - il cast scende in campo contro l’Abbandono degli animali : Il cast de L’isola di Pietro in uno spot realizzato con la Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, che viene perpetrato nel periodo delle vacanze

Anche Gianni Morandi nel video contro l’Abbandono degli animali della Polizia di Stato : Compare Anche Gianni Morandi nel video contro l'abbandono degli animali della Polizia di Stato, realizzato per la sensibilizzazione al tema che si fa drammaticamente attuale nel periodo estivo. Nella clip condivisa dalla pagina ufficiale compaiono Anche gli attori Chiara Baschetti e Michele Rosiello, che con Morandi hanno partecipato alla fiction L'Isola di Pietro, che nel mese di settembre riparte con la nuova stagione dopo il successo del ...

Gianni Morandi e il cast de L’isola di Pietro contro l’Abbandono degli animali : Scende in campo anche Gianni Morandi con il cast de L’isola di Pietro in difesa degli animali abbandonati. Nel video postato dalle forze della Polizia di Stato l’artista insieme ai colleghi Chiara Baschetti che nella fiction di Canale 5 interpreta la figlia Elena Sereni e Michele Rosiello (nella serie è il vice questore di Carloforte Alessandro Ferras) intervengono con un chiaro messaggio per contrastare l’orrenda pratica di ...

Animali : Codacons aderisce alla campagna contro l’Abbandono di cani e gatti : Il Codacons aderisce alla campagna contro l’abbandono di cani e altri Animali: “Si tratta di un vero e proprio reato punito dal nostro codice penale con l’arresto fino a un anno e una multa fino a 10.000 euro. L’abbandono, non solo presso le autostrade, è purtroppo un fenomeno ancora molto diffuso in Italia e spesso i responsabili di tali illeciti riescono a farla franca pur mettendo in pericolo la vita degli altri utenti ...