A tre scienziati il Nobel per la Fisica Tra loro una donna

Scienziati : in California potrebbe verificarsi il terremoto più forte della storia - : Geologi e sismologi ritengono che la portata del disastro non possa essere prevista, e gran parte della costa occidentale del paese potrebbe essere colpita da una serie di terremoti. Gli Scienziati ...

Spazio - missione LISA Pathfinder : scienziati - ingegneri e studenti riuniti a trento : Gli scienziati della collaborazione internazionale LISA Pathfinder si sono dati appuntamento in questi giorni a Trento per festeggiare il successo della missione che ha mandato in orbita il primo osservatorio spaziale per onde gravitazionali. Promosso congiuntamente dall’Agenzia Spaziale Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Università di Trento e dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento, è ...

Dal 2020 in Italia (e in altre 10 nazioni europee) gli scienziati dovranno pubblicare su riviste open access : (foto: Yuichiro Chino/Getty Images) La parola del giorno è open access: gli studi pubblicati dovranno essere consultabili liberamente e immediatamente da tutti. Questo è l’obiettivo di 11 nazioni europee, fra cui l’Italia, che hanno annunciato di voler abbattere i muri dell’accesso alle pubblicazioni scientifiche, nella maggior parte dei casi non gratuite e ottenute tramite sottoscrizioni. Il progetto è steso in un piano, ...

“Biotremology” : 70 scienziati da 16 Paesi a Riva per il congresso sulla comunicazione animale basata su vibrazioni : Dopo il primo congresso mondiale sulla biotremologia la Fondazione Edmund Mach organizza la seconda edizione dell’evento di riferimento per lo studio della comunicazione basata sulle vibrazioni emesse dagli animali. Dal 4 al 7 settembre a Riva del Garda si apre il sipario su Biotremology 2018 con una settantina di scienziati provenienti da Europa, Stati Uniti, Brasile, Nuova Zelanda, Giappone, Cina e Russia. Al centro del programma sarà la ...

Estremo oriente russo : scienziati studiano funghi che trasformano insetti in zombie - : Lo studio di tali funghi è di grande valore per la scienza: in futuro, gli scienziati sperano di apprendere come gli organismi senza cervello abbiano sviluppato la capacità di controllare gli animali ...