A Garbatella il Worldwide Photowalk 2018

(Di martedì 2 ottobre 2018) Torna anche quest’anno l’evento internazionale organizzato dal fotografo americano Scott Kelby. Come di consueto il, giunto quest’anno all’undicesima edizione, si svolgerà il primo sabato di ottobre e vedrà coinvolti circa 11.000 partecipanti tra fotografi e semplici appassionati di fotografia. Sono numerosissime le città coinvolte in tutto il mondo, ognuna con un suo percorso. Solo in Europa ne sono stati organizzati oltre 130, di cui 12 in Italia. Roma ha in seno ben 3 diversi appuntamenti che si svolgeranno nel cuore della città eterna. Qui trovate il link del sito ufficiale con tutti i percorsi in programma:.com/ Tra le diverse proposte segnaliamo l’interessante appuntamento con i Lotti della, passeggiata che ha quasi registrato il sold/out (massimo partecipanti ammessi 50) ecco il link ...