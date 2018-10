A che punto è lo scontro tra Italia e Ue sul deficit

Samsung annuncia le patch di ottobre : un breve punto sugli smartphone che le riceveranno e quelli che potrebbero : Samsung si allinea a Google rendendo noti i dettagli degli aggiornamenti di sicurezza di ottobre che inizieranno il rollout nel corso del mese L'articolo Samsung annuncia le patch di ottobre: un breve punto sugli smartphone che le riceveranno e quelli che potrebbero proviene da TuttoAndroid.

Intervista a Tria : «Ecco perché resto ministro. Il debito pubblico scenderà di un punto all'anno» : «Sono qui con voi a fare un'Intervista come ministro dell'Economia. Questa mi pare una risposta chiara alle voci su mie dimissioni, che non ho mai minacciato». Giovanni Tria esordisce così nel lungo colloquio che il 29 settembre ha concesso al Sole 24

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Sarri : 'Buon punto - chelsea in crescita' : ANSA, - LONDRA, 29 SET - Pregustava ormai i tre punti e, nonostante tutto, è più che positiva l'analisi di Maurizio Sarri dopo il pareggio del Chelsea con il Liverpool. "E' stata una partita molto ...

Perché la nomina di Ermini al Csm mostra il punto debole del grillismo : Roma. David Ermini, renziano della primissima ora, da oggi è il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, eletto alla terza consultazione con 13 voti contro 11. Ha battuto così il candidato del M5s Alberto Maria Benedetti, professore associato di Diritto privato all’Università

A che punto siamo con la realtà virtuale : Prima di stroncare una nuova tecnologia definendola stupida o inutile dovremmo ricordarci quello che è accaduto in passato. Con il telegrafo, la radio, la televisione, internet. Tutte le volte arrivava un tale, di solito molto autorevole, a sentenziare: chi volete che la usi mai questa roba? E quindi prima di dire che la realtà virtuale è “una boiata pazzesca” occorre pensarci bene perché in realtà ...

Fino a che punto il Colle può mettersi di traverso : Nell’assenza di opposizioni che si facciano valere, l’uomo del Colle viene invocato quale estremo baluardo della legalità, l’unico in grado di arginare lo tsunami populista. La premessa è che il presidente attuale sia dotato di super-poteri, esercitabili a discrezione. Come pezza d’appoggio, vengono citati alcuni predecessori (Sandro Pertini fu il ...

"Fino a che punto può arrivare la crudeltà umana. Pensiamoci" : Circa 18mila, secondo i dati della Prefettura della Casa pontificia, i fedeli presenti, provenienti come sempre da tutto il mondo. Francesco entra in piazza a bordo della papamobile aperta e fa il ...

Di Carlo (Dg Football Club Frascati) : «Squadre agonistiche a buon punto - Scuola calcio ok» : Roma – E’ stato un mese di settembre molto positivo per il Football Club Frascati. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti sta raccogliendo i frutti di un profondo lavoro iniziato lo scorso anno e proseguito anche nei mesi estivi. «Gli Open day della Scuola calcio hanno dato ottime risposte – dice il direttore generale Gianfranco Di Carlo – Fa piacere che i genitori ci stiano dando fiducia e lo staff coordinato dal ...

che fine ha fatto Julio Cruz? Punto di riferimento del Bologna e dell’Inter : Julio Ricardo Cruz è un ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Iniziò a giocare nel Banfield, con cui disputò un campionato giovanile arrivando anche all’esordio professionistico. Giocò una stagione nel River Plate, prima di approdare nel calcio europeo: fu infatti acquistato dal Feyenoord nel 1997. Nei Paesi Bassi vinse il campionato e la supercoppa nazionali, debuttando anche in Champions League. Ebbe, per altro, una media ...

Il comparto degli articoli casalinghi in Italia lima qualche punto - -0 - 50% - : Movimento fiacco per il settore beni personali a Milano , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l' EURO STOXX Personal & Household Goods . Il FTSE Italia Personal & Household Goods ...