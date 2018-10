5 serie horror per chi è stufo di The Walking Dead

Netflix - serie Tv e film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror : Netflix, le Serie Tv in uscita a Ottobre Netflix, Serie Tv e film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror Netflix si prepara a rifarsi il guardaroba in occasione della stagione autunnale. Tra i ...

Le foto di American Horror Story Apocalypse rivelano un nuovo personaggio : oggi la serie debutta negli Usa : Il momento è arrivato e dopo una lunga attesa, tanti teaser e promesse su un crossover che impressionerà i fan storici della serie, le foto di American Horror Story Apocalypse confermano il debutto di un nuovo personaggio. Chi pensava che avrebbe visto sullo schermo solo una carrellata di personaggi storici nel nuovo capitolo della serie antologica FX si sbagliava e di grosso visto che le foto della première confermano il contrario. American ...

The Purge : trama - episodi e promo della serie Tv horror : The Purge: la serie Tv di USA Network che promette di spargere sangue sui nostri teleschermi. Lo show è basato sul franchise di successo della Blumhouse Productions dal titolo omonimo ed è creata da James DeMonaco con una regia di Jason Blum. Il primo episodio verrà diretto da Anthony Hemingway, premio Emmy e Golden Globe. L’anteprima di The Purge è prevista inoltre per il 4 settembre 2018, mentre il primo episodio ed il finale di stagione ...

The Haunting of Hill House - il teaser della serie horror : Poco prima di Halloween arriverà su Netflix una nuova serie tv destinata a mettere non pochi brividi agli spettatori: si tratta di The Haunting of Hill House, l’adattamento seriale di un classico dei libri dell’orrore, scritto da Shirley Jackson nel 1959 e che ha ispirato diverse pellicole come Gli invasati del 1963 e Haunting – Presenze del 1999. I dieci episodi saranno scritti e diretti da Mike Flanagan, veterano del genere ...

'The Haunting of Hill House' - su Netflix la nuova serie horror arriva ad ottobre : Su Netflix sarà visibile del 12 ottobre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, 'The Haunting of Hill House', la nuova serie tv horror, una produzione originale Netflix, di Mike Flanagan con ...

American Horror Story : Apocalypse Connie Britton e Dylan McDermott tornano nella serie : Ryan Murphy deve essere un uomo estremamente preciso e soprattutto convincente. Aveva annunciato che l'ottava stagione di American Horror Story sarebbe stata il crossover tra Murder House e Coven (la prima e la terza stagione della serie tv antologica di FX) e pian piano sta riuscendo a riportare tutti gli attori e i loro personaggi nella produzione.The Wrap ha anticipato in anteprima che Connie Britton e Dylan McDermott saranno ...

Kill Creek : il romanzo horror di Thomas diventa serie TV : Killer Creek è il nuovo acquisto dell’emittente americana Showtime. Il network ha acquistato infatti i diritti del romanzo di Scott Thomas, che ha ricevuto diversi premi per la sua opera. Dal mondo di Underground e Doctor Strange, si uniscono invece per quanto riguarda la narrazione e la produzione Misha Green e Scott Derrickson. Quest’ultimo inoltre dirigerà qualche episodio. Kill Creek è del genere horror e vedrà nella produzione ...

Netlix lancia Jinn - la prima serie fantasy-horror in lingua araba : - ha detto Erik Barmack, responsabile di Netflix internazionale - Sarà pieno di mistero, avventure e storie incredibili dalla Giordania, destinate al nostro pubblico sparso in tutto il mondo" . Home ...

Tell me a story - la serie in cui le fiabe classiche diventano thriller e horror : Non poteva che essere il 31 ottobre, cioè Halloween, la data di realese di di Tell me a story una nuova serie CBS che propone favole classiche rivisitate per adulti. Così rivela il trailer della prima stagione, che si comporrà di dieci episodi a scadenza settimanale. La mente del progetto è quella di Kevin Williamson, già ideatore di The Vampire Diaries, The Following – oltre che di Dawson’s Creek – e premiato sceneggiatore di ...

American Horror Story 8 - Jessica Lange torna nel cast e la serie avrà una decima stagione : Direttamente dall'incontro di American Horror Story: Apocalypse al TCA (Television Critcs Association) press tour, arrivano due notizie che faranno felici i fan della saga creata da Ryan Murphy: il ritorno di Jessica Lange e il rinnovo per una decima stagione.L'ottava stagione di American Horror Story avrà Apocalypse come aggiunta al titolo e, come anticipato da diverso tempo, rappresenterà l'atteso crossover tra la prima stagione (Murder ...

Jessica Lange in American Horror Story Apocalypse : la serie ottiene il rinnovo per una decima stagione : Jessica Lange in American Horror Story Apocalypse, il sogno dei fan si è avverato e adesso la strada del capitolo, crossover tra Murder House e Coven, è in discesa. Per settimana i fan hanno sperato in un suo ritorno convinti che un incontro tra le due serie sicuramente non potesse prescindere dalla regina di American Horror Story e così sarà. Il ritorno dell'Anticristo passerà dalla "nonna" e non solo visto che, proprio all'incontro con la ...