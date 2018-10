20 anni di Mi fai stare bene di Biagio Antonacci | l’album torna nei negozi con bonus track

Serena Williams compie 37 anni e dà forfait per Pechino. Torna nel 2019 : L'ex numero uno al mondo è anche la tennista con un monte premi in denaro di oltre 80 milioni di dollari, che la fa schizzare in cima alla classifica delle giocatrici ad aver guadagnato di più nel ...

Too big to fail : 10 anni fa il crack della banca Lehman Brothers : Dall'esplosione della crisi, nel lontano 2008, sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente trasformato l'economia europea, anche quella del nostro paese , che non riesce ancora ad ...

"Too big to fail" : 10 anni fa il crack della banca Lehman Brothers : Dall'esplosione della crisi, nel lontano 2008, sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente trasformato l'economia europea, anche quella del nostro paese , che non riesce ancora ad ...

Caso Vannini - confronto esclusivo tra la mamma di Marco e Federico Ciontoli : 'Mi fai pena' : A distanza di oltre tre anni restano ancora molti dubbi e misteri attorno alla scomparsa di Marco Vannini , il 20enne morto a Ladispoli in circostanze misteriose mentre si trovava a casa dei suoceri, ...

Mafia Foggia - 7 arresti per la faida di Vieste. “Nella lotta tra i clan assoldati anche bambini di 12 anni” : Rifornivano di marijuana e cocaina le piazze di spaccio viestane, facendo arrivare lo stupefacente direttamente dall’Albania. E cercavano sempre nuove reclute, anche bambini di appena 12 o 13 anni. Con queste accuse, sette presunti affiliati al clan del boss Girolamo Perna sono stati arrestati su mandato gip di Tribunale di Bari, Giovanna Anglana, a conclusione di un’indagine nata dall’inchiesta sull’omicidio del ...

Orgasmo - sono mesi (o anni) che non lo raggiungi? Forse fai questo errore grave : Bello, il sesso. Bellissimo. E bello l’Orgasmo. Sì, è vero. Ma la verità è che non tutte le donne lo raggiungono facilmente mentre ci sono donne che non lo raggiungono proprio. E, per questo, soffrono. Ma quali sono i motivi per cui non si raggiunge l’Orgasmo? Le ragioni che possono ostacolare il piacere sono numerose, alcune di tipo psicologico, altre legate al consumo di farmaci o a fattori fisici. Lo stress, per esempio, è il nemico ...

Sicilia : a Racalmuto 'L'affaire Moro' quaranta anni dopo con Sofri e Damilano : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - L’anniversario dei quarant’anni dal sequestro di Aldo Moro coincide con quello della pubblicazione del libro di Leonardo Sciascia “L’affaire Moro” edito lo stesso anno, il 1978. Per analizzare una delle pagine più oscure e dolorose della storia italiana, per rileggere l

Coppa Davis – Andy Murray costretto a dare forfait : niente ritorno davanti al pubblico britannico : Continua il lento recupero dagli acciacchi fisici per Andy Murray: lo scozzese costretto a saltare l’impegno di Coppa Davis davanti al proprio pubblico Nonostante sia tornato per una fugace apparizione agli US Open, Andy Murray è ben lontano dal considerarsi al top della sua forma fisica. Il problema all’anca che lo ha tenuto fuori per circa un anno non sembra ancora essersi risolto del tutto. Murray dunque è stato costretto a dare forfait ...