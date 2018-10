: 007 bloccano lettera sospetta per Trump - TelevideoRai101 : 007 bloccano lettera sospetta per Trump -

I servizi segreti Usa hanno intercettato unaindirizzata al presidente Donald. Lo hanno reso gli 007 senza precisare se la missiva, che non è mai arrivata alla Casa Bianca, è collegata ai due pacchi sospetti indirizzati al Pengano. Nella giornata di martedì due persone sono state ricoverate in ospedale a Houston, in Texas, dopo essere entrate in contatto con una polvere bianca tossica contenuta in missive indirizzate al senatore repubblicano, ex candidato alla presidenza,Ted Cruz.(Di mercoledì 3 ottobre 2018)