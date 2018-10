X Factor 12 | anche Mara Maionchi tifa per il reintegro di Asia Argento | Ti

ASIA ARGENTO - ROSE MCGOWAN SI SCUSA/ Anche Fedez la rivuole a X Factor : la petizione è un successo : ASIA ARGENTO riceve le scuse pubbliche di ROSE MCGOWAN che fa un passo indietro con un tweet: l'attrice italiana replica e riceve il sostegno di Laura Boldrini.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:58:00 GMT)

"Asia nel mirino? Sono c***i suoi. Da X Factor hanno cacciato anche me - dicendo che mi drogavo" : A margine della presentazione del Premio Tenco 2018, oggi a Milano, Morgan ha parlato dell'esclusione della sua ex compagna Asia Argento da X Factor.Non vorrei entrare in argomento per due motivi. Uno: Sono c***i suoi. Due, per la questione della genitorialità: voglio tenermi lontano da questo chiacchiericcio.Morgan ha scelto il 'no comment' adducendo una terza motivazione:Quando hai detto 'ti amo' devi mostrare rispetto. Non ...

X Factor 2018 - anche Fedez dalla parte di Asia Argento : «Noi giudici siamo con te!» : Dopo il tweet misterioso di Asia Argento , anche Fedez si schiera dalla sua parte nella conferma a giudice di X Factor 2018 . I segnali di un riavvicinamento da parte dei vertici del talent e l'...

Chiusura di Italiansubs - la Fapav : "Attività mirata per difendere i titolari dei diritti". Chiude anche SubsFactory : A pochi giorni dall'annuncio in home page di Italiansubs di interrompere la pubblicazione di sottotitoli di film e serie tv di cui non si disponga l'autorizzazione, si inizia a fare chiarezza su cosa sia successo. Se la prima impressione era stata che ad incidere sulla decisione fosse stata l'approvazione in Parlamento Europeo della nuova direttiva sul Copyright, ora subentra un nuovo elemento, nelle stesse ore in cui un altro storico sito di ...

Chiusura di Italiansubs - la Fapav : "Attività mirata per difendere i titolari dei diritti". Chiude anche SubsFactory : A pochi giorni dall'annuncio in home page di Italiansubs di interrompere la pubblicazione di sottotitoli di film e serie tv di cui non si disponga l'autorizzazione, si inizia a fare chiarezza su cosa sia successo. Se la prima impressione era stata che ad incidere sulla decisione fosse stata l'approvazione in Parlamento Europeo della nuova direttiva sul Copyright, ora subentra un nuovo elemento, nelle stesse ore in cui un altro storico ...

XFactor si dedica - anche - al porno : alle audizioni c'è un noto attore hard : Cosa sia andato a fare sul palco di XFactor 12 non è ben chiaro, visto che una carriera - e pure ben avviata - sotto la luce dei riflettori ce l'ha già. Il 30enne Simone Geri , in arte Geri Del Bello, ...

X Factor 2018 - tra i giudici c'è anche Lodo dello Stato Sociale : Bologna, 14 settembre 2018 - In attesa dei live della nuova stagione di X Factor , per cui si deve aspettare ancora un po', ecco che ieri sera su Sky Uno è andata in onda la seconda puntata delle ...

'X Factor' debutta e c'è anche Asia Argento in lacrime : Da settimane, Asia Argento è al centro del clamore mediatico prima per lo scandalo sessuale con Jimmy Bennett, poi per la sua partecipazione-esclusione a "X Factor". L'attrice 43enne è accusata di ...

Asia Argento dopo X-Factor fatta fuori anche dalla CNN : X Factor, Asia Argento: la CNN cancella gli episodi dello show di Bourdain Arriva l’ennesima batosta alla carriera di Asia Argento. La Cnn, emittente televisiva statutinense, ha preso dei provvedimenti nei confronti dell’attrice e ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, di aver sospeso gli episodi di Parts Unknown che aveva registrato insieme al compagno Anthony Bourdain, chef internazionale e stat della tv morto suicida a 61 anni ...

Asia Argento dopo X-Factor fatta fuori anche dalla CNN : X Factor, Asia Argento: la CNN cancella gli episodi dello show di Bourdain Arriva l’ennesima batosta alla carriera di Asia Argento. La Cnn, emittente televisiva statutinense, ha preso dei provvedimenti nei confronti dell’attrice e ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, di aver sospeso gli episodi di Parts Unknown che aveva registrato insieme al compagno Anthony Bourdain, chef internazionale e stat della tv morto suicida a 61 anni ...

Dopo X Factor - Asia Argento fuori anche dalla CNN : Brutte notizie per Asia Argento: Dopo X Factor Italia anche la CNN ha deciso di cancellare gli episodi di Parts Unknown in cui recitava Continua il periodo “no” di Asia Argento. L’attrice e regista italiana Dopo il licenziamento da parte di X Factor Italia (qui la notizia), in queste ore ha dovuto fare i conti con un’altra cocente esclusione. Sono stati cancellati negli Stati Uniti d’America alcuni episodi in cui ...

Anche la CNN fa fuori Asia Argento dopo lo scandalo molestie su Bennett - ma X Factor 12? : Anche la CNN prende le distanze da Asia Argento dopo lo scandalo molestie su Bennett, ritirando alcuni episodi della serie Parts Unknown in cui è apparsa l'attrice italiana ora al centro delle polemiche dopo l'inchiesta del New York Times sul suo accordo economico con la presunta vittima. Il caso è ormai noto: la Argento ha pagato una sorta di risarcimento di 380mila dollari all'ex baby star Jimmy Bennett che minacciava di accusarla di ...

X Factor - Simona Ventura sostituisce Asia Argento?/ Anche Morgan in lizza : i nomi “visionari” delle ultime ore : X Factor, Simona Ventura sostituisce Asia Argento? Anche Morgan in lizza per il ruolo da giudice del reality show: i nomi “visionari” delle ultime ore, le indiscrezioni.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:49:00 GMT)

Morgan : "La musica di oggi è grezza. X Factor? Un banchetto di gelatai. Asia Argento? Bravissima - se ne intende" : "oggi c'è tanta grezzaggine. La musica è fatta da gente che non sa suonare, i testi sono senza poesia. È desolane". Lo dice come sempre alla sua maniera Morgan, senza mezzi termini. In una intervista al Corriere della Sera, racconta la sua esperienza come ospite al Festival Gaber e molto di più."Gaber rappresenta l'eleganza, il ragionamento, la raffinatezza musicale. Qualcosa che oggi non c'è più. [...] ...