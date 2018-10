WALTER NUDO | RISCHIO ELIMINAZIONE Potenziale inespresso | gli manca un Pappalardo?

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco e il crollo nervoso : WALTER NUDO la porta in piscina - crisi di panico : crisi di panico per Lisa Fusco al Grande Fratello Vip . La subrettina si è sentita male durante un party scatenato tra i coinquilini della casa. Quando Walter Nudo l'ha sollevata di peso e fatta ...

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo a WALTER NUDO : "Faresti l'amore con me?" : Ivan Cattaneo scatenato: unico gay dichiarato nella casa del Grande Fratello Vip 3, il cantante anni Ottanta sta corteggiando alcuni inquilini del reality show, non si capisce se per gioco o per davvero. Dapprima fu il turno di Francesco Monte: l'ex tronista di Uomini e Donne entrò nel mirino dell'artista, per poi rifiutare le sue avance. Cattaneo in quella fase è stato tranchant: "Allora lo fai solo per le telecamere, ha ragione Giulia ...

WALTER NUDO - rischia già l'eliminazione/ Il pubblico si divide (Grande Fratello Vip 3) : Walter Nudo, il pubblico si è diviso su questo personaggio sin dall'inizio e questi già rischia l'eliminazione. Vedremo cosa accadrà nella puntata di stasera. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : la richiesta gay a Francesco Monte e WALTER Nudo : Tra i 'vip' della terza edizione del Grande Fratello, oltre alle docce di Walter Nudo e Francesco Monte e ai flirt attribuiti a Silvia Provvedi, chi spicca per gesti e commenti ambigui è Ivan Cattaneo ...

Mai sotto i riflettori - riservatissima. L’avete mai vista la moglie di WALTER Nudo? Foto : “Non faccio l’amore da dieci mesi perché non trovo una donna che mi ispiri al punto tale di farlo”. Parola di Walter Nudo, uno dei concorrenti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, pronunciate in diretta poco prima di fare il suo ingresso nella Casa. Quindi è in crisi con la moglie, si sono chiesti tutti, Alfonso Signorini compreso? Già, perché l’attuale gieffino ed ex vincitore dell’Isola dei ...

Lacrime per WALTER Nudo. Il colpo è troppo duro - anche per uno come lui. Commozione nella casa del GF Vip : È sempre stato uno dei favoriti Walter Nudo che, in pochi giorni è diventato ormai un personaggio di spicco al Grande Fratello Vip 3. Lo fece anche nell’edizione (da lui vinta) dell’Isola dei famosi: partire alla grande sin da subito. I discorsi profondi, e decisamente lunghi, dell’attore, lo hanno portato a diventare oggetto delle imitazioni delle Donatella. Scherzando con Jane Alexander e Andrea Mainardi, Walter Nudo ha ammesso che ...

Grande Fratello Vip - WALTER NUDO struggente con Jane Alexander : 'Momenti difficili - i miei figli hanno...' : Momento di confidenze al Grande Fratello Vip . Walter Nudo parla con alcuni co-reclusi, tra cui Jane Alexander , del suo rapporto con i figli che ora hanno una ventina d'anni. 'Hanno sofferto molte ...

WALTER NUDO parla del rapporto con i figli al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Walter Nudo parla dei figli Walter Nudo è diventato ormai un personaggio di spicco al Grande Fratello Vip 3. Sono bastati pochi giorni di reality per far emergere l’attore. I discorsi profondi, e decisamente lunghi, dell’ex vincitore dell’Isola dei Famosi, lo hanno portato a diventare oggetto delle imitazioni delle Donatella. Scherzando con Jane Alexander e Andrea Mainardi, Walter Nudo ha ammesso che ...

SILVIA E GIULIA PROVVEDI/ Sexy e feeling speciale con WALTER NUDO (Grande Fratello Vip 2018) : SILVIA e GIULIA PROVVEDI Sexy nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e protagoniste di un feeling speciale con Walter Nudo: doppia sorpresa per le gemelline?(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:41:00 GMT)

L'aneddoto di WALTER NUDO fa piangere dalle risate : Walter Nudo, l'uomo 'un po' quercia e un po' palma", il concorrente mosso dall'Universo quando c'è da fare le nomination, è già protagonista del Grande Fratello Vip 3. Tra consigli e confessioni ha ...

SILVIA PROVVEDI E WALTER NUDO/ Grande Fratello Vip 2018 - la madre la difende dalle accuse del suo ex : SILVIA PROVVEDI e WALTER NUDO sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip 2018 ma a Mattino 5 si presenta Francesco Chimirri, il suo flirt estivo, con importanti rivelazioni(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Silvia Provvedi e WALTER Nudo/ Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Chimirri : "Lei non è single" : Silvia Provvedi e Walter Nudo sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip 2018 ma a Mattino 5 si presenta Francesco Chimirri, il suo flirt estivo, con importanti rivelazioni(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:27:00 GMT)

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Feeling speciale con WALTER NUDO e un massaggio…(Grande Fratello Vip) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA, animano la casa del Grande Fratello Vip 2018: massaggio bollente di Walter Nudo. Sta nascendo una simpatia con SILVIA?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 05:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e WALTER Nudo? Roba hard in caverna : lui sopra - e... : Primi bollori nella casa del Grande Fratello Vip . I protagonisti? Walter Nudo e Silvia Provvedi , che mostra di aver dimenticato a tempo record Fabrizio Corona . I due, nella caverna, si lasciano ...