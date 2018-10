Volley | ora l’Italia pensa alle Olimpiadi 2020 Qualificazione non scontata senza

“Dopo la depressione e il tumore - il Volley mi ha ridato il sorriso. E ora faccio la tifosa globetrotter” : Prima la depressione, poi un tumore che ha messo fuori uso un occhio. Eppure Licia Setti non si è persa d’animo. Ha capito come essere felice guardando una foto insieme a un giocatore di pallavolo: sorrideva come non faceva da tempo. Da allora quello sport e i suoi campioni, meno inarrivabili di altri, sono diventati più di una passione, quasi una ragione di vita, i palazzetti una casa, gli sportivi e i tifosi una famiglia. In questo modo Licia ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cuba. Programma - orario e tv : Martedì 2 ottobre si giocherà Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) dopo aver osservato un giorno di riposo in seguito alle due vittorie schiaccianti su Bulgaria e Canada, ottimo inizio della rassegna iridata. Le azzurre vanno a caccia del terzo successo consecutivo e non dovrebbero avere particolari problemi contro la modesta compagine caraibica che è lontana ...

Volley - Mondiali 2018 : l’apoteosi della Polonia - la festa bis di un Paese che trionfa nel suo sport nazionale. E ora arriva Leon : biancorossi imbattibili? : Vincere il Mondiale in quello che è il proprio sport nazionale è la massima goduria, la sensazione più paradisiaca per un tifoso, un’emozione che pervade un intero Paese, che lo unisce in tutto e per tutto in un abbraccio collettivo che non ha eguali. L’Italia si ricorda molto bene quando ha trionfato a Berlino 2006 e Madrid 1982 con la squadra di calcio, cartoline indelebili nella nostra storia, immagini che hanno segnato ...

DIRETTA/ Brasile Polonia (risultato finale 0-3) : i polacchi sono ancora campioni! (Mondiali Volley 2018) : DIRETTA Brasile Polonia: risultato finale 0-3. La nazionale dell'Est Europa si laurea campione del mondo di volley per la seconda edizione consecutiva, battendo ancora una volta i verdeoro(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:56:00 GMT)

LIVE Brasile-Polonia Volley - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : POLONIA ANCORA CAMPIONE!!! Kurek trascina i polacchi e demolisce i carioca : 3-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-POLONIA, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino si assegna il titolo iridato, le due squadre si sfideranno come quattro anni fa e come nel 2006 con una vittoria a testa: i biancorossi vanno a caccia del bis dopo l’apoteosi casalinga di Katowice e puntano al terzo trionfo della storia, i verdeoro vogliono invece vendicare lo smacco del 2014 e inseguono il ...

Mondiale Volley - l'Italia vince ancora : le azzurre battono il Canada 3-0 : Altro giro, altra vittoria. l'Italia femminile batte 3-0 il Canada nel Mondiale di volley in Giappone e bissa il successo ottenuto sabato contro la Bulgaria , sempre per 3-0,. Ottimi parziali poi: 25-...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi domenica 30 settembre si disputano ben 12 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile. In Giappone si entra nel vivo della prima fase della rassegna iridata, tutte le squadre in campo per una giornata davvero scoppiettante. L’Italia scenderà in campo alle ore 06.40 per affrontare il Canada, in programma ben due big match: super sfida tra la Turchia di Giovanni Guidetti e la Cina Campionessa Olimpica, il Giappone padrone di casa se la ...

