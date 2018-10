Volley | Mondiali 2018 | domani Italia-Cuba | azzurre per la terza vittoria contro la nobile

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (2 ottobre). Programma - orari e tv : domani martedì 2 ottobre si giocheranno sei partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La prima fase entra sempre più nel vivo, 12 Nazionali scenderanno in campo per disputare i propri incontri: l’Italia torna a giocare dopo il giorno di riposo e affronterà la modesta Cuba in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese alle azzurre, si attendono passeggiate di salute anche per la Cina ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia spazza via il Brasile! Giappone e Olanda vincono in scioltezza : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono disputate sei partite, esclusivamente per la Pool A e la Pool D mentre l’Italia ha osservato un turno di riposo. GERMANIA vs ARGENTINA 3-0 (25-21;34-32; 25-18), Pool A a Yokohama Le teutoniche soffrono più del previsto contro la modesta Albiceleste, emblematico il secondo set finito con un vertiginoso 34-32. Alla fine le tedesche ...

Volley - Mondiali 2018 : un successo economico e mediatico! Pallavolo-mania in Italia - un’onda da cavalcare : Un successo andato ben oltre le più rosee previsioni della vigilia. Si possono riassumere in questo modo i Mondiali 2018 di Volley maschile che si sono conclusi ieri in Italia: sono state tre settimane di grande spettacolo e che hanno regalato grandi emozioni, partite palpitanti ed emozionanti che hanno entusiasmato e coinvolto tutto il Paese. La Polonia ha conquistato il secondo titolo iridato consecutivo battendo il Brasile ma a vincere è ...

Mondiali Volley femminili 2018 – Giornata di riposo per l’Italia - domani si torna in campo contro Cuba : La Nazionale di Mazzanti tornerà in campo domani per affrontare Cuba, formazione al momento ancora a zero punti in classifica Giornata di riposo nella Pool B del Campionato del Mondo femminile 2018, in corso di svolgimento in Giappone (29 settembre – 20 ottobre). Dopo le vittorie contro Bulgaria e Canada le ragazze di Mazzanti hanno a disposizione ventiquattro ore per ricaricare le energie in vista dell’importantissimo trittico ...

Mondiali di Volley - la Polonia è campione a Torino : 3-0 al Brasile. “Gli altri hanno grandi giocatori - noi una grande squadra” : È sembrata una partita senza storia. Una vittoria per tre a zero. La Polonia vince i Mondiali di pallavolo maschile disputati in Italia (e in parte anche in Bulgaria), una competizione che ha portato le partite della nazionale in prima serata su Raidue e migliaia di persone nei palazzetti. La squadra biancorossa si conferma campione del mondo battendo i campioni olimpici del Brasile. La squadra capitanata da Bruno Mossa de Rezende, palleggiatore ...

Mondiali Volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale : I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Germania 2 vittorie (6 punti), Paesi Bassi 2 vittorie (5 punti), Giappone 1 vittoria (4 punti), Camerun 1 vittoria (3 punti), Messico 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti) POOL B (a Sapporo): Italia 2 vittorie (6 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cuba. Programma - orario e tv : Martedì 2 ottobre si giocherà Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) dopo aver osservato un giorno di riposo in seguito alle due vittorie schiaccianti su Bulgaria e Canada, ottimo inizio della rassegna iridata. Le azzurre vanno a caccia del terzo successo consecutivo e non dovrebbero avere particolari problemi contro la modesta compagine caraibica che è lontana ...

Volley - Mondiali 2018 : l’apoteosi della Polonia - la festa bis di un Paese che trionfa nel suo sport nazionale. E ora arriva Leon : biancorossi imbattibili? : Vincere il Mondiale in quello che è il proprio sport nazionale è la massima goduria, la sensazione più paradisiaca per un tifoso, un’emozione che pervade un intero Paese, che lo unisce in tutto e per tutto in un abbraccio collettivo che non ha eguali. L’Italia si ricorda molto bene quando ha trionfato a Berlino 2006 e Madrid 1982 con la squadra di calcio, cartoline indelebili nella nostra storia, immagini che hanno segnato ...

Mondiali Volley : 3-1 alla Serbia - Usa terzi : Gli Stati Uniti conquistano la medaglia di bronzo ai Mondiali di pallavolo maschile superando la Serbia 3-1, 23-25, 25-17, 32-30, 25-19, nella finale per il terzo posto. Una vittoria in rimonta per ...

Mondiali Volley 2018 - Polonia campione. Brasile ko in tre set : I polacchi, trascinati da un clamoroso Kurek, non danno scampo ai verdeoro e si assicurano il terzo titolo iridato della loro storia

Volley - Mondiali 2018 : tutti i premi individuali - il miglior sestetto e il Dream Team. Bartosz Kurek MVP - tanta Polonia e USA : Si sono conclusi i Mondiali 2018 di Volley maschile con la vittoria della Polonia che ha sconfitto il Brasile nella Finale giocata al Pala Alpitour di Torino. Terzo posto per gli USA che hanno battuto la Serbia, Italia e Russia hanno concluso in quinta posizione. Sono stati assegnati anche tutti i premi individuali ed è stato definito il Dream Team della rassegna iridata. miglior giocatore (MVP): Bartosz Kurek (Polonia) miglior ...

