Virus del Nilo occidentale | 3 casi accertati in Tunisia

AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO - Fake News - un Virus mutante : riflettori Neuromed sulle bufale dell'informazione scientifica GUARDA LE FOTO : CASERTA. riflettori accesi sulle Fake News nel settore della sanità a Caserta, al complesso borbonico del BELVEDERE di San LEUCIO, nell'ambito della tre giorni organizzata da Neuromed per la Notte ...

Virus del Nilo Occidentale : in Emilia-Romagna - 2 casi nell’ultima settimana : Nuovo aggiornamento della situazione relativa al Virus del Nilo Occidentale in Emilia-Romagna: da venerdì scorso si sono registrati 2 casi, uno di forma neuro-invasiva e l’altro febbrile, entrambi nel modenese. Invariati i decessi. Il quadro riepilogativo alle ore 9 di oggi, è il seguente: 18 i decessi (rispettivamente, 1 in provincia di Piacenza, 3 Modena, 3 Bologna, 8 Ferrara, 3 Ravenna) e 97 i casi di forme neuro-invasive (2 Piacenza,1 ...

Una bufala le banane con Virus AIDS? Vecchia conoscenza il racconto della frutta infetta dal Guatemala : Possiamo definire soltanto una bufala quella delle banane con virus AIDS in circolazione in queste ore soprattutto via Facebook? Esiste un seppur minimo rischio che davvero della frutta di importazione, in questo caso particolare proveniente dal Guatemala, possa essere responsabile di un rischio così grave per la salute umana? Possiamo smentire, senza alcun timore, ogni allarmismo e pure il presunto avviso della dottoressa Carissa Etienne F., in ...

Ricerca - da Sherlock dei farmaci alla carta di identità del Virus : l’Iss celebra la scienza : Dallo Sherlock Holmes dei farmaci alla carta d’identità dei virus. Sono alcune delle mostre organizzate dall’Istituto superiore di sanità che apre le porte delle sue aule e dei suoi giardini per la ‘Notte europea dei Ricercatori’, che si celebra venerdì 28 settembre. Sono ben 47 le esposizioni e 40 le visite guidate promosse dall’Istituto per interessare i cittadini alla scienza e renderli protagonisti per una ...

Virus del Nilo Occidentale : 1135 casi in Europa - Italia in testa con 453 : Secondo l’ultimo report pubblicato dall’European Centre for Disease Prevention and Control, nel 2018 i casi confermati di contagio da Virus nel Nilo Occidentale in Europa sono 1.135. L’Italia è il Paese con più casi (453), segue la Grecia (225), la Romania (216), Ungheria (167), Croazia (36), Francia (16), Austria (15), Bulgaria (4) e Slovenia (3). Il numero di casi totali (confermati più probabili) è 1.505. L'articolo Virus ...

Peste suina : identikit del Virus che sta devastando gli allevamenti cinesi : (foto: Pixabay) Arriva dall’Africa, in Cina ha già costretto ad abbattere decine di migliaia di capi di bestiame, e da pochi giorni è sbarcata anche in Belgio. È la Peste suina africana, una malattia virale che colpisce cinghiali selvatici e suini. Una vecchia conoscenza a ben vedere, soprattutto per l’Italia, dove la Peste è endemica da anni in Sardegna, ma che nei giorni scorsi è stata protagonista delle cronache veterinarie e di ...

Virus West Nile - prima inchiesta a Ferrara. Indagati 11 medici dell’ospedale di Cona : A Ferrara avviata un’inchiesta per la morte di un pensionato colpito dal Virus West Nile. L’uomo è deceduto per la febbre del Nilo a poche ore dalla diagnosi. Undici medici del Pronto Soccorso, medicina generale e Malattie infettive dell'ospedale Sant'Anna di Cona risultano Indagati per omicidio colposo.Continua a leggere

Dopo il Virus del Nilo Occidentale arriva a Modena il “virus Toscana” - ecco di cosa si tratta : Sono in aumento i pazienti ricoverati in ospedale in Emilia-Romagna per le punture di zanzare infette dal Virus del Nilo Occidentale: Dopo i decessi registrati anche a Modena, ieri si è registrata la prima vittima a Piacenza. Ora nella regione si registra anche un caso di meningite virale causato da puntura di pappatacio: in questo caso si tratta però del “Virus Toscana“, diagnosticato a una 36enne di Castelnuovo Rangone, ricoverata ...

Virus West Nile - allerta in Sardegna/ Ultime notizie - febbre del Nilo : cacciatori bresciani chiamati in azione : febbre del Nilo, allerta Virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:08:00 GMT)

Febbre del Nilo - morta un'anziana a Piacenza. E il Virus arriva anche in Sardegna : La Febbre del Nilo fa registrare una nuova vittima. Si tratta di una donna di 78 anni, che dallo scorso 25 agosto era ricoverata all'ospedale di Piacenza . Le condizioni di salute della donna erano ...

