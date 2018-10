Virtus Divino Amore calcio | I cat | mister Lattanzio | «A Cecchina un k o ingiusto»

romadailynews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Roma – Non è stato fortunato l’inizio di stagione della Prima categoria della. La squadra diPaoloha ceduto 1-0 sul campo della Proal termine di una gara combattuta. «C’erano davvero tante difficoltà nella preparazione di questa sfida – commenta l’allenatore – Abbiamo cominciato in ritardo per le note questioni che hanno coinvolto la società, ma questa è l’ultima volta che mi sentirete parlare di questa cosa perché il club ora con un grande sforzo ci ha permesso di ritornare al “Millevoi” e dunque non deve esistere più questo alibi. Inoltre abbiamo affrontato un avversario già “rodato” dall’esperienza in Coppa, sicuramente valido e ben attrezzato oltre che abituato ad un campo d’erba molto sconnesso e non bello. Il caldo e gli infortuni ad Alessandro Trevisani e Simoneoltre alle assenze di gente come Fazio e Arduini ...