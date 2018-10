Viola ok | Atalanta furiosa col Var muto

Highlights e pagelle Fiorentina-Atalanta 2-0 : la Viola riparte con un rigore dubbio : Fiorentina-Atalanta , LA CRONACA- Un rigore , a dir poco dubbio , di Veretout e un gol allo scadere di Biraghi regalano i 3 punti alla Fiorentina, permettendo ai Viola di ripartire dopo il ko di San Siro contro l’Inter. Partita dalle poche occasioni, destinata al pareggio finale se non fosse per l’abbaglio del direttore di gara che confonde […] L'articolo Highlights e pagelle Fiorentina-Atalanta 2-0: la Viola riparte con un rigore ...

Fiorentina-Atalanta - che fine ha fatto il VAR? Rigore assurdo assegnato alla Viola - ma Chiesa cade da solo [VIDEO] : Incredibile Rigore assegnato durante Fiorentina-Atalanta: Chiesa cade in area, ma Toloi non lo tocca nemmeno. Dov’è finito il VAR? Episodio incredibile accaduto nel corso di Fiorentina-Atalanta. A metà del secondo tempo, Federico Chiesa si procura un calcio di Rigore apparso, già in diretta, alquanto dubbio. Il calciatore della Fiorentina, inciampa sul terreno, perde l’equilibrio e cade in area. Toloi, alle sue spalle, fa di ...