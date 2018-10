Vincotto pugliese | proprietà e ricetta

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ritenuto elisir di lunga vita per le suemedicali, ilè ricco di vitù. Scopriamo quali e laper prepararlo in casa Ilvanta antichissime origini, tanto che i Romani, si dice, lo usavano come ingrediente per arricchire carni ed altri piatti e nelle torte come edulcolorante prima che venisse introdotto lo zuccheero di canna. Diluito in alcuni casi con acqua, diventava una dolce bibita energetica dal potere fortemente inevriante. Il, è un dato di fatto, vanta numerose: serve a combattere i malanni stagionali, è ricco di antiossidanti che combattono cancro e malattie cardiovascolari, è un ottimo antinfiammatorio contro tosse, raffreddore, primi stadi febbrili. Prodotto da varietò di uve rosse pugliesi da vino, autoctone della zona (Negroamaro, Primitivo, Malvasia), si prepara così: occorrono 4 litri di mosto ...