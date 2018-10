Vimercate | 82enne uccide la moglie a coltellate e tenta la fuga

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito due volte al petto landola, poi hato la. È succeso questa mattina a, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo di 82 anni è ora in stato di fermo e il pm gli contesta l’omicidio volontario. La vittima, una donna di 77 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Monza, ma non è sopravvissuta. A far scattare i soccorsi una vicina di casa di 87 anni che sentendo i coniugi litigare ha chiamato il 112. Uscita di casa per vedere cosa stesse succedendo, la donna ha incontrato il presunto omicida che si è fatto strada ferendola. Laè però durata poco. Una volta aperto il cancello del condominio per uscire, l’anziano si è trovato davanti i carabinieri che lo hanno fermato. Secondo i primi accertamenti non ci sono precedenti denunce a suo carico, né secondo quanto hanno ...