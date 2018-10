Video Fiorentina Atalanta 2-0 | highlights e voti della partita Serie A 7^ giornata

Fiorentina-Atalanta - lite tra Pioli e Gasperini al fischio finale : ecco cosa si sono detti [Video] : Al fischio finale di Fiorentina-Atalanta, Pioli e Gasperini si sono beccati sul rigore dubbio assegnato a Chiesa. Nella mix zone, il tecnico viola ha rivelato cosa si sono detti i due: “Gasperini mi è venuto contro urlando, dicendomi che se quello di Milano non era rigore neanche questo di Chiesa lo era”. Anche il presidente Percassi è parso seccato ai microfoni di Sky e ha parlato di episodio evidente. ???????? ?????? ?? ...

Fiorentina-Atalanta - che fine ha fatto il VAR? Rigore assurdo assegnato alla Viola - ma Chiesa cade da solo [Video] : Incredibile Rigore assegnato durante Fiorentina-Atalanta: Chiesa cade in area, ma Toloi non lo tocca nemmeno. Dov’è finito il VAR? Episodio incredibile accaduto nel corso di Fiorentina-Atalanta. A metà del secondo tempo, Federico Chiesa si procura un calcio di Rigore apparso, già in diretta, alquanto dubbio. Il calciatore della Fiorentina, inciampa sul terreno, perde l’equilibrio e cade in area. Toloi, alle sue spalle, fa di ...

