Venezia | protesta del comitato No Grandi Navi | fumogeni | petardi e uovo contro la Msc

Fumogeni e uova su una nave Msc. A Venezia torna la protesta del comitato "No Grandi Navi" : Un "abbordaggio" con Fumogeni, qualche petardo e uova è stato compiuto dalle barche dei "No Grandi Navi" nel canale della Giudecca, a Venezia. A essere presa di mira, per qualche centinaio di metri, è stata la "Msc Musica", uscita dal terminal passeggeri del porto verso la Bocca di porto del Lido. Le piccole imbarcazioni si sono affiancate al grande scafo, controllate dalla polizia. Nella zona della Giudecca fino alle Zattere si ...

Salvini a Venezia “governo ‘speciale’ per Laguna”/ Protesta centri sociali : “chiudiamo ponti a razzismo” : Salvini a Venezia con Zaia per Pedemontana e non solo: "governo speciale per la Laguna”. Protesta dei centri sociali contro il Ministro in città: "chiudiamo i ponti al razzismo"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:11:00 GMT)

Leva obbligatoria - a Venezia studenti si rasano i capelli a zero per protesta : Presidio della Rete studenti medi e dell'Unione degli universitari davanti alla sede del Consiglio regionale veneto. Si discute il progetto di legge statale per reintrodurre l'obbligo per 8 mesi

Netflix a Venezia con “Sulla mia pelle”/ Il film sul caso Cucchi scatena le polemiche : Anec e Anem protestano : La questione Netflix si apre anche alla Mostra di Venezia dopo Cannes. Il caso scoppia sul film "Sulla mia pelle" dedicato al caso Cucchi. Anec e Anem contro Barbera(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:17:00 GMT)