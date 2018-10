Venezia - principio d’incendio al teatro La Fenice : in ospedale due vigili del fuoco : Un principio d’incendio si è sviluppato all’interno del Gran teatro La Fenice , il più importante teatro lirico di Venezia . Due vigili del fuoco sono stati trasportati all’ ospedale San Giovanni e Paolo dopo aver respirato il fumo durante le operazioni di spegnimento. I due sono stati sottoposti a controlli di routine – a gola, occhi e naso – e dovrebbero essere dimessi in giornata. Le fiamme e il fumo si sono ...

Venezia : principio di incendio al teatro La Fenice - intervento immediato : Fiamme in un locale tecnico, situazione sotto controllo. due tecnici in ospedale. Sopraintendente: 'con la storia si impara' riferendosi all' incendio doloso del 1996 - Un principio di incendio si è ...

Principio d’incendio al teatro La Fenice di Venezia : “Intervenuti subito per evitare il peggio” : Un Principio di incendio si è sviluppato in un locale tecnico del teatro La Fenice di Venezia, dove sono installati i gruppi di continuità. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riportando la situazione sotto controllo. Non vi sono feriti. Il sovrintendente Fortunato Ortombina: "Senza sicurezza non si può fare musica e arte".Continua a leggere