VALERIO MEROLA Video | la storia d' amore con Moana Pozzi | Dolce e elegante

VALERIO MEROLA su Moana Pozzi : 'Era dolce nell'intimità' - The Social Post : Il racconto di Merola Moana Pozzi è uno dei personaggi indimenticati del mondo dello spettacolo italiano. Velerio Merola ha scelto di raccontare un dettaglio davvero intimo della sua relazione con la ...

“Cosa faceva a letto!!”. VALERIO MEROLA - confessione hot al Grande Fratello Vip. Hai capito Moana Pozzi… : Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 3 in questi primi giorni di reality-show è senza dubbio Valerio Merola. ‘Merolone’ – questo il suo soprannome all’interno del mondo dello spettacolo – è un conduttore televisivo molto in voga soprattutto negli anni ’80 e ’90. Ma perché questo ‘appellativo’? Il nomignolo di Merola nasce negli anni 90. Dopo avere presenziato praticamente ovunque in ...

Grande Fratello Vip - VALERIO MEROLA confessa : 'Storia con Moana Pozzi - com'era a letto'. Sconcerto nella casa : Confessioni piccanti al Grande Fratello Vip . Si parla di avventure e Valerio Merola , il mitologico Merolone , svela ai compagni di reality di aver avuto una breve e intensa storia d'amore con Moana ...

Grande Fratello Vip 3 - VALERIO MEROLA : "Ho avuto una storia d'amore con Moana Pozzi" : Valerio Merola, uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, ha già regalato diversi aneddoti riguardanti la sua "carriera" da playboy.Il conduttore e autore televisivo romano, tra le sue conquiste, annovera anche colei che è stata una delle donne più desiderate d'Italia negli anni '80 e '90: stiamo parlando della celebre diva a luci rosse e showgirl Moana ...

Gf Vip - VALERIO MEROLA e la storia con Moana Pozzi : "A letto era tenera" : Il conduttore romano, noto tombeur de femmes, racconta la liaison con la pornodiva scomparsa nel 1994

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte invaghito - VALERIO MEROLA si confessa : “Ho avuto una storia con Moana. Ma non era come pensate…” : Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip 3? I concorrenti, in isolamento da meno di una settimana, stanno cominciando a integrarsi e pian pianino si lasciano andare alle prime confidenze. Il più bersagliato sembra Elia Fongaro, il “velino” di Vicenza, mal sopportato dal resto del gruppo che tende a isolarlo anche a causa del suo carattere spigoloso. Tiene banco invece Francesco Monte: ogni volta che va in televisione si innamora. A ...

Gf Vip 3 - Giulia Salemi apprezza VALERIO MEROLA : "Se avesse 30 anni in meno..." (video) : Nella casa del Grande Fratello Vip, prime confessioni fra inquilini. Si sviluppano le conoscenze e le dinamiche si fanno interessanti. Durante una conversazione fra Giulia Salemi, la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona e Benedetta Mazza, la concorrente italo-iraniana ha fatto una rivelazione alla showgirl parlando di una sbirciatina intima: Ieri avevi la gonna, Merola ti guardava le mutande!Anche tu, potevi mettere le mutande nere anziché ...

MARCHESA D'ARAGONA - IL NUMERO DI CELLULARE È.../ VALERIO MEROLA lo legge in diretta al Grande Fratello Vip! : MARCHESA D'ARAGONA il NUMERO di CELLULARE È.... Ultime notizie, clamoroso siparietto: Valerio Merola lo legge in diretta live al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:50:00 GMT)

VALERIO MEROLA - CHI È? / "Merolone? Ecco perché mi chiamano così" (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è VALERIO MEROLA? prova il rilancio in televisione dopo aver cavalcato il successo nella metà degli anni '80. Riuscirà a conquistare anche i giovani? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : VALERIO MEROLA : "Merolone? Solo gossip" : ...

VALERIO MEROLA al Grande Fratello Vip 2018 : Valerio Merola Valerio Merola è uno dei concorrenti uomini di Grande Fratello Vip 2018. Per anni volto televisivo, il conduttore si rimette in gioco nel reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, nel tentativo di rientrare a far parte del “giro che conta”. Grande Fratello Vip 2018: chi è Valerio Merola Nato a Roma nel 1955, Valerio Merola esordisce in tv sull’emittente locale del Lazio GBR, presentando il programma ...

VALERIO MEROLA : ecco cinque curiosità sull’attore e conduttore : Valerio Merola: chi è e le origini del noto attore e conduttore Valerio Merola è nato il 15 giugno 1955 a Roma. La sua carriera di conduttore è iniziata con un programma su una rete locale del Lazio e chiamato Falchi della Notte. Poi Valerio Merola è riuscito ad arrivare in Rai e qui è stato un […] L'articolo Valerio Merola: ecco cinque curiosità sull’attore e conduttore proviene da Gossip e Tv.

VALERIO MEROLA chi è?/ Il conduttore prova il rilancio in televisione (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è Valerio Merola? prova il rilancio in televisione dopo aver cavalcato il successo nella metà degli anni '80. Riuscirà a conquistare anche i giovani? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : VALERIO MEROLA (foto e scheda) : Valerio Merola è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, edizione 2018, in onda, dal 24 settembre, in prima serata, su Canale 5, con Ilary Blasi e Alfonso Signorini.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018: Valerio Merola (foto e scheda) pubblicato su Gossipblog.it 23 settembre 2018 23:28.