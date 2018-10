Valeria Bigella | come sta Sara Affi Fella? Risposta sull’ex tronista

Sara Affi Fella : le dichiarazioni dell'ex amica Valeria Bigella : Il "caso" Sara Affi Fella ha destato molto interesse tra i volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island: dopo le dichiarazioni di Nicola Panico fatte al dating show di Canale 5, che hanno confermato le bugie dette dall"ex tronista, anche Valeria Bigella , che ai tempi del docu-realty aveva stretto un bel rapporto di amicizia con la modella, ha voluto chiarire la sua posizione.Quando il teatrino messo in piedi da Sara è stato smascherato, sui ...

Temptation Island - Valeria Bigella : "Sara Affi Fella mi buttava merd* addosso per coprire la sua" : Continua a far discutere il caso Sara Affi Fella scoppiato a Uomini e donne (oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda la puntata nella quale sarà smascherata l'ex tronista). Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Bigella, che con Sara condivise l'esperienza a Temptation Island e che ne divenne amica. La 33enne sarda, che ha già spiegato di essere stata all'oscuro dell'intera vicenda, ha attaccato Sara, dicendo di sentirsi da lei ...