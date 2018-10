Val Vigezzo | disperso cercatore di funghi | proseguono le ricerche anche col maltempo

Incidenti in Montagna : escursionista muore in Valle Vigezzo : Incidente in Montagna, in valle Vigezzo: un turista ha perso la vita precipitando lungo un pendio, dopo una gita all’alpe Cortino, a Malesco (Vco). Il 34enne era partito ieri mattina in compagnia di tre amici, e l’incidente si è verificato al rientro. Sul posto il soccorso alpino della valle Vigezzo e il Sagf delle Fiamme Gialle. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista muore in valle Vigezzo sembra essere il primo su Meteo ...