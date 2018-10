Vaccini | Burioni contro lo Stato Non manda un segnale chiaro | e che

Vaccini - Burioni : “Vaccinare adulti e medici - vergona le epidemie negli ospedali” : “Dobbiamo prima di tutto vaccinare i bambini perché la maggiore densità di contagio è tra 0 e 4 anni. È lì che il virus circola in maniera maggiore”. E’ l’appello di Roberto Burioni, medico virologo e immunologo, professore di Microbiologia e Virologia all’Università San Raffaele di Milano. Il medico ha mandato il suo messaggio da Trieste Next. Il noto virologo ha spiegato che una copertura del 95-97% fra i ...

Vaccini - il virologo Burioni : “Dobbiamo recuperare anche gli adulti senza copertura” : “Se vogliamo diventare un Paese che non ha piu’ determinate malattie, come per esempio e’ il Messico – dove non ci sono piu’ casi autoctoni di morbillo dal 1996 – dobbiamo fare un’attivita’ di recupero anche per gli adulti, perche’ chiaramente, l’immunita’ di gregge, quella che difende tutti quanti, anche quelli che non si sono potuti vaccinare, riguarda la popolazione ...

Vaccini - GRILLO : "OBBLIGO PER MORBILLO - NON PER ESAVALENTE"/ Ultime notizie - Burioni : "Confusione è negativa"

Autocertificazione Vaccini : proroga al 10 marzo/ Ultime notizie caos Governo : Burioni "vittoria della scienza"

Vaccini - Burioni : “Non è tollerabile quanto detto dal Senatore Arrigoni” - “se dice che il sughero va a fondo - il sughero comunque galleggia” : Il Prof. Roberto Burioni è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo la cancellazione dell’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza Vaccini di frequentare nidi e materne e riguardo le dichiarazioni del Senatore della Lega, Paolo Arrigoni. “E’ una vittoria di tutti, della ragione, della ...

Vaccini - "retromarcia" del governo - Burioni : "Felice che la ragione abbia prevalso" : La soddisfazione del virologo, al centro di diverse polemiche sui social contro i no-vax. Martina: "Battuto oscurantismo Lega-M5S"

Vaccini - Burioni : “L’autocertificazione non basta - serve l’obbligo” : “Il ministro Grillo parla di obbligo flessibile per le vaccinazioni? Un obbligo è un obbligo, altrimenti è come dire che sono favorevole alle tasse ma non ho l’obbligo di pagarle. E’ importante che tutti i bambini che andranno a scuola siano vaccinati per il loro bene e quello dei loro amici”. Così, il professor Roberto Burioni, a “Uno, nessuno, 100Milan” su Radio 24, commenta l’obbligo flessibile ...

Vaccini : al virologo Burioni l'”ape d’oro” del Comune di Segrate : Il virologo Roberto Burioni è tra i “cittadini benemeriti” che il Comune di Segrate, nel Milanese, premierà con l”Ape d’Oro 2018′. Un riconoscimento assegnato ai “Segratesi che, con il proprio operato quotidiano in ogni ambito di vita o professionale, hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno ad arricchire di valore la comunità cittadina”. “L’edizione 2018 dell’Ape d’Oro ...

Vaccini - “contro Burioni minacce intollerabili” : l’Ordine dei medici lo incontrerà : “Piena solidarietà” dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici al virologo Roberto Burioni, “oggetto quest’estate di attacchi sui social di crescente gravità e violenza” per le sue posizioni a favore dei Vaccini e dell’evidenza scientifica. La esprime il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, per ora in una nota e presto di persona: “Inviteremo il professor Burioni a un incontro con la ...

Vaccini - “Ucciso il virologo Burioni” : i no-vax falsificano una pagina della rivista PD : Ancora il virologo Roberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta le minacce di morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza, sono arrivate attraverso una finta pagina della newsletter ‘Democratica’ del Partito democratico, fatta circolare sui social network. “Tornano le Birigate Rosse, ucciso il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione”, è il titolo della pagina ...

Vaccini e somari. Intervista a Roberto Burioni : Il virologo simbolo della lotta contro gli antiVaccinisti racconta la sua estate, le minacce, le ragioni per non temere la scienza

Vaccini : Burioni - contro di me nuove minacce e falsi tweet : Nuovi attacchi social contro il virologo Roberto Burioni. “Su Twitter ci sono numerosi utenti appena registrati che postano immagini minacciose nei miei confronti e tweet falsi“, ‘cinguetta’ il paladino dei Vaccini, più volte bersagliato per le sue battaglie. Dall’insulto-avvertimento di una mamma no vax che lo informava di conoscere il luogo delle sue vacanze augurandogli di affogare, al fotomontaggio in cui il ...

Burioni contro l'obbligo flessibile sui Vaccini : "È come allacciarsi le cinture dopo un incidente" : Roberto Burioni stronca l'obbligo flessibile sui vaccini. E lo fa con un post su Twitter, dove il virologo ironizza sulla proposta lanciata ieri dal ministro della salute Giulia Grillo: "Imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente stradale".Ministro Grillo, imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente ...