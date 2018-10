Usa | rialzo dei tassi della Fed solleva critiche | ' spedirà l' economia in recessione'

Futures Usa in lieve rialzo aspettando la Fed : Timidi guadagni sui Futures statunitensi, ad indicare un avvio poco mosso ma positivo per Wall Street. A prevalere è la cautela in vista della fine del meeting dei politica monetaria della Federal

Futures Usa in lieve rialzo aspettando la Fed : Quello che non è ancora certo è un eventuale nuovo ritocco all'insù a dicembre, giustificato dal buono stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Una nuova conferma di ciò potrebbe arrivare ...

Futures Usa in frazionale rialzo : I Futures sui principali indici a stelle e strisce sono positivi ad indicare un'opening bell intonata a Wall Street . Gli investitori sembrano aver messo da parte, per il momento, le tensioni sulla ...

Bullard - Fed - chiede stop a programma di rialzo tassi Usa : "Gestite correttamente le attuali informazioni possono fornire la base per una migliore strategia di politica monetaria orientata al futuro", ha aggiunto, secondo quanto riporta Reuters. Bullard non ...

Usa - fiducia dei consumatori rivista al rialzo ad agosto : rivista al rialzo la fiducia dei consumatori statunitensi , secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di agosto, l'indice sul ...

Usa : Pil II trimestre rivisto a sorpresa al rialzo - analisti - : L'economia statunitense cresce a ritmo spedito, con il Pil del secondo trimestre che a sorpresa è stato rivisto ulteriormente al rialzo da 4,1% a 4,2%. Tra le varie voci oggetto di revisione ...

Wall Street : avvio in lieve rialzo - Dj +0 - 01% - - fiducia per negoziati Usa-Canada : Bene anche i dati sul Pil: gli Stati Uniti hanno appena pubblicato la seconda lettura del Pil del secondo trimestre dell'anno: l'economia americana e' cresciuta del 4,2%, rispetto alle stime del 4,1%.

L'inarrestabile corsa di Wall Street : il rialzo più lungo nella storia degli Usa : Ora l'interrogativo è: quanto potrà durare ancora? Trump ha puntato tutto sull'economia, e critica il suo capo della Fed, Jerome Powell, perché alza il costo del denaro, frenando la crescita e ...

Wall Street apre in discreto rialzo aspettando trattative Usa-Cina : Esordio discreto per Wall Street, che beneficia di un clima nel complesso positivo, in attesa del riavvio delle trattative fra USA e Cina sul tema dei dazi . Questo tema aveva ispirato anche ieri la ...

Futures Usa in rialzo su ottimismo fine guerra dazi : Si preannuncia un avvio di ottava all'insegna degli acquisti per l'azionario statunitense . I Futures sui principali indici a stelle e strisce viaggiano infatti in rialzo, sostenuti dall' ottimismo ...

Borsa Usa - Wall Street chiude in rialzo : Dj +0 - 43% - Nasdaq +0 - 13% : Chiusura in rialzo per la Borsa Usa. A Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,43% a 25.669,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,13% a 7816,33 punti mentre lo S P 500 cresce dello 0,33% a 2.850,11 punti.

Wall Street : futures Usa in rialzo su allentamento tensioni Usa-Cina - attenzione a Cisco : ...gli scambi oggi è la speranza di un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale che possa evitare un'escalation delle tensioni tra le due maggiori economie al mondo.

Usa - ordini industria in rialzo a giugno : Crescono meno delle attese gli ordinativi all'industria americani nel mese di giugno. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census , gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,7% ...

Dazi colpiscono la Coca Cola : prezzi al rialzo negli Usa : Le tariffe imposta dall'amministrazione Trump sono in vigore da diverse settimane e ciò fa temere per l' economia globale . Come hanno previsto alcuni economisti la guerra commerciale potrebbe costare di più per i consumatori che si troveranno di fronte a beni che comprano abitualmente come le bibite ...