Uomini e Donne | Nino Castanotto | Al mio fianco | vorrei una donna particolare con

Anticipazioni Uomini e donne 1° ottobre : Gemma tra Marco e Rocco - Ida perdona Riccardo : L'appuntamento con Uomini e donne ritornera' in onda questo lunedì 1° ottobre con la prima puntata della settimana che sara' dedicata al trono over. Alle ore 14.45 torneranno ad accendersi le luci della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi ed ecco che al centro dello studio ritroveremo l'amatissima Gemma Galgani. La dama anche questa volta sara' la protagonista indiscussa della puntata visto che sara' 'contesa' da due cavalieri: da un ...

Uomini e Donne : Karina Cascella fa una segnalazione su Federico Rubini - anticipazioni : Sabato 29 settembre 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo insieme tutto quello che è accaduto nei percorsi di Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone. Quest’ultima, stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, è stata fatta entrare in studio da Maria De Filippi soltanto in un secondo momento: durante uno sfogo con la redazione, Mara ha ammesso di non ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 29 settembre 2018 : Karina Cascella e la segnalazione su Federico Rubini! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico del 29 settembre 2018: Teresa chiude con Federico. Lorenzo smaschera Giada. Mara in crisi… Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa elimina Federico dopo la segnalazione di Karina! Luigi mette alla prova le sue corteggiatrici, mentre Lorenzo scopre una bugia di Giada! Andrea Dal Corso prende la sua decisione su Mara che viene pesantemente criticata! Lorenzo, Luigi, Teresa e Mara di ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 01 Ottobre 2018 : La sorpresa di Gemma per Rocco! : La Puntata Uomini e Donne over è dedicata completamente alle avventure di Gemma Galgani. Scopriamo che la dama piemontese per non perdere Rocco, gli ha fatto una sorpresa! Ecco di cosa si tratta! Uomini e Donne: Maria De Filippi fa vedere i filmati che anticipano ciò che accadrà nella prossima Puntata di Temptation Island Vip! Maria De Filippi dopo aver salutato come sempre i due storici opinionisti di Uomini e Donne Over parte con il mostrare ...

Uomini e donne - Mara Fasone e l'accusa imbarazzante su Francesco Monte. Interviene Maria De Filippi : 'È vero' : Altra bomba a Uomini e donne : è vero, Mara Fasone aveva corteggiato anni fa Francesco Monte nello stesso programma. Dopo giorni di imbarazzato silenzio, è stata Maria De Filippi a intervenire durante ...

Antonio Zequila - appello a Maria De Filippi : "Tina Cipollari mi attrae da sempre - correrei a Uomini e Donne!" : Antonio Zequila, a distanza di qualche settimana, ha ribadito il proprio interesse per Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5, lanciando un vero e proprio appello a Maria De Filippi durante un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.Come già rivelato in un'intervista rilasciata a Novella 2000 poco tempo fa, Antonio Zequila e Tina Cipollari si conoscono da quando erano giovani. L'attore ha ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il clamoroso avvistamento : con chi l'hanno beccata - viene giù tutto : Una segnalazione su Sara Affi Fella rischia di provocare una nuova slavina di polemiche. Dopo che il suo ex Nicola Panico ha rivelato come l'ex tronista di Uomini e donne abbia tenuto segreta la loro ...

Uomini e Donne/ "Maria De Filippi mi manca. Gemma invece..." : la confessione di Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista, nella quale svela di sentire la mancanza di Maria De Filippi(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Mara e Francesco Monte - Maria De Filippi difende la tronista : Uomini e Donne anticipazioni, la nuova tronista Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte: Maria De Filippi conferma Sì, è tutto vero: Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte a Uomini e Donne. La nuova tronista del Trono Classico lo ha confermato nell’ultima registrazione del programma. Da settimane circolava una foto della ragazza alla corte del bel […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Mara e Francesco Monte, Maria De ...

