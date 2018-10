Universiadi | per aprile pronti impianti

Universiadi - tavolo per lavori San Paolo : ... alla quale hanno preso parte il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile, il capo di gabinetto Attilio Auricchio e l'assessore allo Sport Ciro Borriello per il Comune di Napoli, ...

Universiadi - è già countdown per luglio : in Campania attesi ottomila atleti. Quattromila alloggeranno sulle navi : Ci sarà anche l'analisi delle sistemazioni per gli atleti e i delegati delle federazioni nazionali al centro delle riunioni che da domani mattina la delegazione della Fisu avrà a Napoli con i vertici ...

Universiadi - contratto per nave atleti : ANSA, - NAPOLI, 9 AGO - E' stato firmato oggi a Napoli nello studio di un notaio il contratto tra l'Aru, l'agenzia regionale per le Universiadi di Napoli 2019, e la Msc, per la nave Msc Lirica che ...

Universiadi : De Luca - 20 mln per San Paolo : ANSA, NAPOLI, 8 AGO - "Abbiamo preso e formalizzato una decisione importante, destiniamo allo stadio San Paolo venti milioni di euro per rifarlo completamente". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Il supercommissario Basile : 'Così faremo le Universiadi a Napoli' : 'Se vogliamo che l'evento si faccia gli enti locali dovranno collaborare. Ora la responsabilità è tutta nelle nostre mani'. Inizia in salita il lavoro di Gianluca Basile. Il primo giorno da ...