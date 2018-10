Una mozione di sfiducia ad Aggravi

'PugliaPromozione' il consigliere regionale indipendente - Gianni Liviano - presenta Una interrogazione : 110 AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: AFFIDAMENTI DIRETTI per un totale di euro 1.606.119,95; 2. n. 2 AFFIDAMENTI IN ECONOMIA: COTTIMO FIDUCIARIO per un totale di euro 28.000; 3. n. 3 PROCEDURE NEGOZIATE ...

Ogni titolo di Claudio richiama un ricordo e un'emozione : dentro lo spettacolo Una vita intera : 'Al Centro' è il titolo dello spettacolo che Claudio Baglioni, il Claudio Nazionale, si è cucito addosso per celebrare i 50 anni di una carriera che in decine e decine di colleghi vorrebbero aver ...

Cannabis terapeutica - Una mozione in Comune per coltivarla a Milano : "Magari al parco Sud" : La proposta del consigliere forzista De Chirico: "In Italia 20mila malati che ne avrebbero bisogno"

Cannabis terapeutica : Una mozione propone di coltivarla a Milano : Una mozione per aprire la riflessione sull’opportunità di individuare nel territorio di Milano alcune aree agricole per la coltivazione di Cannabis terapeutica. Con un messaggio al Governo: “Rompa il monopolio”. E’ questa in sintesi la proposta avanzata da Alessandro De Chirico, vicecapogruppo Forza Italia Milano, che in una nota annuncia di aver presentato la mozione in Consiglio comunale. “Contattato dal Partito ...

Brindisi. Bozzetti - M5S - : "Serve Una legge speciale per la città. Emiliano rispetti gli impegni presi con la mozione 'Salva Brindisi'" : Una legge che, d'intesa con istituzioni e realtà economiche locali, guardi al benessere del territorio e provi a risolvere una volta per tutte le criticità, rilanciando finalmente l'economia e ...

SHIELD TV sarà in offerta per Una settimana con la promozione Back To School : In occasione del rientro tra i banchi di scuola e quelli universitari, Nvidia ha pensato bene di alleggerire i primi giorni di rientro ponendo un interessante sconto alla sua SHIELD TV, la quale sarà disponibile per una settimana ad un prezzo piuttosto interessante.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nvidia per tutti i dettagli: Read more…

Iliad - nuova offerta da urlo : 50 Giga ad Una tariffa da non perdere | Info e dettagli promozione : nuova offerta Iliad 50 GB a 7,99 euro al mese Iliad, nuova offerta da urlo: 50 Giga ad una tariffa da non perdere - Info e dettagli promozione Iliad non ha ancora archiviato la seconda offerta della ...

Anche nel consiglio comunale di Pantelleria Una mozione contro Salvini : 'I recenti fatti di cronaca della Nave 'Diciotti' - spiega il Segretario del PD Pantelleria, Giuseppe La Francesca - hanno nuovamente accesso i riflettori sulla nostra nazione e sul nostro governo, ...

Prepariamoci all’aggiornamento iOS 12 con Una promozione speciale : Interessanti novità quelle che ci stanno facendo avvicinare al rilascio ufficiale dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Stando a quanto trapelato oggi, con validità fino al 22 settembre, possiamo ritenere valida la promozione riguardante alcuni software sulla carta assai utili al pubblico utile. Il giveaway coinvolge in primis iMyFone-D Port, pacchetto che consente la miglior gestione possibile del passaggio di dati da iOS al ...

Prepariamoci all’aggiornamento iOS 12 con Una promozione speciale di Apple : Interessanti novità quelle che ci stanno facendo avvicinare al rilascio ufficiale dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Stando a quanto trapelato oggi, con validità fino al 22 settembre, possiamo ritenere valida la promozione riguardante alcuni software sulla carta assai utili al pubblico utile. Il giveaway coinvolge in primis iMyFone-D Port, pacchetto che consente la miglior gestione possibile del passaggio di dati da iOS al ...

Donano Una Vespa al Papa : "Una grande emozione" / FOTO : Pontedera, 3 settembre 2018 " Da questa settimana anche Papa Francesco potrà girare per il Vaticano e per Roma in sella alla sua Vespa personale. Domenica scorsa infatti una delegazione di vespisti ha ...

Cerca di togliere la Playstation al figlio adolescente : madre rimedia Una commozione cerebrale : Il mondo virtuale , in tutte le forme con le quali riesce ad influire sulla vita reale, può essere altamente deleterio soprattutto per i giovani. Sempre più spesso- specialmente nei casi in cui la ...

Commozione ai funerali del giovane ucciso con Una coltellata a Diamante : "Ci hai lasciato all'improvviso ma il tempo non cancellerà il tuo sorriso". Sono le parole scritte sullo striscione apposto dagli amici all'uscita della chiesa della Madonna di Loreto, a Cosenza, dove ...

Viadotto Petronilla - mozione della Vitturini : 'NessUna strumentalizzazione ma lavoriamo insieme' : La polemica politica resta comunque piuttosto accesa. La Vitturini replica a chi l'ha accusata di aver strumentalizzato i fatti di Genova. 'Rivendico una totale assenza di strumentalizzazione degli ...