Un inedito Lino Guanciale si racconta a OffStage | il 2 ottobre puntata dedicata

(Di lunedì 1 ottobre 2018)si, programma di Rai Movie condotto da Carla Signoris. Ogni martedì, in seconda serata, dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, l'attrice e conduttrice dialoga con gli attori più amati del nostro cinema, tra cui Alessandro Borghi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Vinicio Marchioni, Jasmine Trinca e ovviamente, cheno le loro esperienze davanti agli studenti di recitazione del triennio.L'attore de L'Allieva (i nuovi episodi in arrivo dal 25) e Non Dirlo al Mio Capo (attualmente in onda su Rai1 con la seconda stagione) sarà l'ospite speciale delladiin onda martedì 2. “Se si sta bene insieme si rende tutti molto meglio e questo me l’ha insegnato il rugby”, così esordisce, cheil suo percorso personale prima di dedicarsi alla recitazione. L'attore di ...