Un grande successo la quinta edizione di ' Placca l' omofobia'

grande successo per la Granfondo MTB di Aprica : Aprica ad oggi può vantare anche una interessante proposta di Granfondo in mtb con 40km e 1700m di dislivello circa per un percorso duro al punto giusto che è piaciuto a tutti. Granfondo MTB di Aprica ...

Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Cia Agricoltori Italiani ha partecipato con grande successo a Ginosa alla Festa del Vino delle Colline Joniche : Ginosa. Una grande partecipazione di pubblico, domenica 23 settembre, ha caratterizzato il successo della prima edizione della Festa del Vino

We Love California 2018 : grande successo del raduno nazionale Volkswagen California : Più di 670 persone per oltre 200 equipaggi hanno preso parte al raduno riservato ai proprietari dell'iconico Volkswagen...

Bologna : #AmiatAutunno conquista FICO - grande successo della giornata dedicata all’Amiata e ai suoi sapori : #AmiatAutunno conquista FICO. Sono stati tantissimi i visitatori del parco del cibo di Bologna che lo scorso sabato 22 settembre hanno preso d’assalto lo stand dedicato ai nove comuni del Monte Amiata che danno vita alla rassegna delle feste autunnali. Una giornata in cui Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora e Seggiano hanno presentato le loro eccellenze ...

“Reazione a catena” – Termina l’edizione 2018 - un altro grande successo. Arrivederci al 2019. : Reazione a catena, oggi Termina l’edizione 2018, il dodicesimo anno del programma. Oltre 100 le puntate trasmesse, in onda dallo scorso 4 giugno tutti i giorni, tranne due puntate sospese per la tragedia del ponte di Genova e una nel giorno dei funerali di Stato delle vittime.--Un anno sulla carta particolare, un’incognita all’inizio. Innanzitutto per la nuova conduzione: è arrivato Gabriele Corsi, poco conosciuto prima dagli spettatori del ...

Francesco Facchinetti/ grande successo al timone di Miss Italia 2018 (Che tempo che fa) : Questa sera, domenica 23 settembre, Francesco Facchinetti sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa insieme a Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:52:00 GMT)

grande successo per il gruppo FACEBOOK SCUOLA : superati i 42mila iscritti : FACEBOOK SCUOLA Sta riscuotendo molto successo il gruppo FACEBOOK SCUOLA che in meno di due anni ha visto lievitare il numero degli iscritti da 13000 a più di 42000. Il gruppo, raggiungibile al seguente link, https://www.FACEBOOK.com/groups/gruppoSCUOLA/ accoglie tutti i Docenti, Dirigenti, Personale ATA, Tecnici, Educatori, Psicologi, Assistenti Sociali, della SCUOLA di ogni ordine e grado . Scopo del gruppo è fare gruppo, con conseguente ...

Risultati Serie C - il Rende non si ferma : grande successo contro il Catanzaro : Risultati Serie C – Ha preso il via la seconda giornata valida per il campionato di Serie C, importanti indicazioni per il proseguo del campionato, in particolar modo grande successo davanti al pubblico amico per il Rende, niente da fare per il Catanzaro che ha subito la beffa nel finale, rete all’85’ di Gigliotti. Il Rende sale a quota sei punti in classifica, il Catanzaro fermo a 3. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Mondiali Volley 2018 – grande successo degli azzurri in tv : l’Italia si stringe intorno alla Nazionale : La Nazionale Maschile continua ad essere molto seguita in TV, successo di share anche ieri contro la Slovenia La Nazionale Maschile da venerdì 21 sarà impegnata a Milano nella seconda fase dei Campionati del Mondo Maschili. Ieri sera gli azzurri hanno ricevuto l’abbraccio del Mandela Forum che anche per l’ultima gara giocata contro la Slovenia ha fatto registrare il tutto esaurito. I ragazzi di Blengini, però, oltre a palazzi dello sport ...

AREE PROTETTE : UN FESTIVAL TRENTINO DI grande SUCCESSO : La manifestazione ha offerto un programma ricco di convegni, incontri, spettacoli, escursioni, e due appuntamenti molto particolari, che hanno avuto eco non solo fra i confini trentini, ma anche a ...

A piedi nudi - abbracciando gli alberi : grande successo : Due appuntamenti da record ne hanno chiuso la prima edizione che ha offerto un programma ricco di convegni, incontri, spettacoli, escursioni, e due appuntamenti molto particolari. In Val di Rabbi l'...

Pietrasanta : in 20mila per la Festa del Pontile - grande successo per gli eventi a Tonfano : ... disseminate per la Marina, le fotografie di TramontiItaliani, gli spettacoli itineranti di Archimossi e le suggestioni medievali della Contrada de La Cervia. Incredibile il colpo d'occhio quando dal ...

pat * grande successo per i flash mob del Festival delle Aree Protette : A piedi nudi - abbracciando gli alberi - : La manifestazione ha offerto un programma ricco di convegni, incontri, spettacoli, escursioni, e due appuntamenti molto particolari, che hanno avuto eco non solo fra i confini trentini, ma anche a ...