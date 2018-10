Un dispositivo per trovare i noduli in pochi minuti e senza radiazioni | l' esame costa

Skin Scrubber : opinioni sul dispositivo ad ultrasuoni per la pelle - dove trovarlo - funziona o è una truffa? : Nell’articolo di oggi vi parleremo di Skin Scrubber, il nuovo e innovativo dispositivo ad ultrasuoni che vi permette di effettuare sulla vostra pelle un trattamento professione in grado di eliminare punti neri, acne, rughe e ogni genere di tossina. Se anche voi soffrite di uno di questi inestetismi della pelle, Skin Scrubber potrebbe essere la soluzione adatta da eseguire direttamente dal bagno di casa vostra senza recarvi in un salone di ...

Spotify alza il limite dei download offline : 10mila brani per dispositivo : In totale, quelli ascoltabili senza connessione salgono a 50mila considerando che si possono scaricare su 5 dispositivi diversi. Ma per la libreria si rimane a 10mila

In arrivo WhatsApp sul Nokia 8110 4G? Segnali positivi per il dispositivo : State aspettando di vedere rilasciato WhatsApp per il Nokia 8110 4G, conosciuto anche come 'banana phone'? Desiderio più che lecito, e che presto potrebbe anche venire soddisfatto. Diciamo questo perché l'app di messaggistica istantanea è stata di recente ufficializzata per i dispositivi JioPhone e JioPhone 2, entrambi equipaggiati con lo stesso sistema operativo KaiOS del Nokia 8110 4G (cosa che ci spinge indirettamente a pensare ben presto la ...

Epilessia sconfitta? / Un dispositivo inserito nel cervello per spegnere le crisi : test sui topi : Epilessia sconfitta? Un dispositivo inserito nel cervello sarebbe in grado di spegnere sul nascere le crisi epilettiche. Sono partiti i test su topi anestetizzati a cui erano state indotte.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:15:00 GMT)

Galaxy Note 9 : più di 1000 euro per il dispositivo Samsung/ Il phablet sfiora la perfezione grazie alla S-Pen : Galaxy Note 9: più di 1000 euro per il dispositivo Samsung. Il phablet coreano sfiora la perfezione grazie alla nuova S-Pen e alle inedite caratteristiche introdotte. (Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:08:00 GMT)