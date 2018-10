: ULTIM'ORA #Salvini: Arrestati dai Carabinieri di Alassio (Savona) 6 bengalesi, responsabili di favoreggiamento dell… - Noiconsalvini : ULTIM'ORA #Salvini: Arrestati dai Carabinieri di Alassio (Savona) 6 bengalesi, responsabili di favoreggiamento dell… - matteograndi : +++ULTIM’ORA+++ Introdotto il reato di povertà - ParmaLiveTweet : Carmignani: 'Gervinho sposta gli equilibri, speriamo che per lui non sia nulla di grave': Intervenuto come ogni lun… -

Dopo Ue Borsa perde -0,49%,spread a 282 Chiusura in rosso per Piazza Affari,giù dopo le critiche Ue. Brusca inversione di rotta dopo le parole del commissario Moscovici che ha definito "molto ampio" lo scostamento del deficit programmato dall'Italia.Milano,che era partita bene dopo il venerdì nero ed era la migliore in Europa,dopo l'intervento Ue ha annullato i guadagni e ha virato in negativo. Il Mib ha chiuso a -0,49%. Anche lo spread Btp-Bund è tornato a salire toccando i 282punti base con il rendimento a 3,29%. Positive le altre Borse Ue, tranne Londra (-0,17%).(Di lunedì 1 ottobre 2018)