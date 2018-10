Ultime notizie su Fortnite | che ha superato i 125 milioni di download

agi

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Il 26 settembre 2018 è la data che 125di persone nel mondo stavano aspettando da circa un anno. Nessuna festività religiosa, nessun evento musicale, ma l’uscita della nuova versione di Fortnite, assoluto fenomeno globale, il videogame che sta riscrivendo la storia dei videogames. Ne avevamo già parlato qualche mese fa per i numeri assolutamente eccezionali portati a casa, d’altra parte 80di visitatori mensili non sono roba da poter tenere da parte come una moda di nicchia. Non lo è affatto chiaramente. Season 6 is here and downtime has begun! Find out what’s coming this season in the patch notes: https://t.co/KcF9izvisa #DarknessRises pic.twitter.com/CKRRHlx3aA — Fortnite (@FortniteGame) 27 settembre 2018 Le origini Fortnite è molto più di un passatempo e gli effetti sono stati dirompenti. Il ...