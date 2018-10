Uffizi | il direttore Schmidt | ' Resto fino al 2019 Per il futuro | in Italia | non si sa

Uffizi : museo più amato col miglior direttore. : ... come accade a Singapore, , si può davvero sostenere che i robot non toglieranno lavoro agli umani? Tra i migliori dieci direttori di musei al mondo , secondo la rivista "Blouin Artinfo", c'è anche ...

Reggia di Caserta - in pensione Felicori il direttore dei record. E le procedure per il sostituto riguardano anche gli Uffizi : Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, il prossimo 31 ottobre andrà in pensione per raggiunti limiti di età. La comunicazione è avvenuta attraverso un post scritto dallo stesso dirigente sulla propria pagina di Facebook. Si era insediato nell’ottobre del 2015, in seguito al concorso previsto nell’ambito della cosiddetta “riforma Franceschini” del ministero per i Beni culturali che aveva portato alla nomina di 20 direttori (sette ...

Reggia di Caserta - in pensione il direttore Felicori. E gli scenari imprevedibili sul successore riguardano anche gli Uffizi : Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, il prossimo 31 ottobre andrà in pensione per raggiunti limiti di età. La comunicazione è avvenuta attraverso un post scritto dallo stesso dirigente sulla propria pagina di Facebook. Si era insediato nell’ottobre del 2015, in seguito al concorso previsto nell’ambito della cosiddetta “riforma Franceschini” del ministero per i Beni culturali che aveva portato alla nomina di 20 direttori (sette ...