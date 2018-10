Ucciso a 19 anni da un cacciatore | la telefonata al papà | ' Mi hanno sparato'

Andrea - Ucciso dal vicino a 36 anni. Le ultime parole : 'Abbi pietà di me' - ma lui gli spara in testa : 'pietà'. Queste le ultime parole di Andrea Marti, 36 anni, prima di essere trucidato venerdì sera dal suo vicino Roberto Pappadà. Andrea ha visto in faccia il suo killer e ha cercato disperatamente di ...

Il racconto di una madre : “A 13 anni mio figlio Paris ha Ucciso la sorellina di 4 anni” : La tragedia è avvenuta nel 2007 in Texas. Paris, un ragazzino di tredici anni, una sera ha mandato via la tata e ha picchiato la sorellina di quattro anni Ella, ha abusato di lei, l'ha strangolata e colpita con 17 coltellate fino a ucciderla. Da quel giorno la mamma dedica la sua vita a raccontare la loro storia affinché tutto ciò non accada più.Continua a leggere

Valerio - 15 anni - morto sotto il treno - il papà : 'E' stato Ucciso - qualcuno l'ha spinto' : È venuto giù il mondo, chiacchiere libere con quattro, cinque coetanei sugli spinelli, foto, commenti, appuntamenti per comprare il fumo e una parola ricorrente, i 'mattoncini lego', alias il fumo, ...

Imperia - Nathan Labolani Ucciso da un cacciatore : il ragazzo di 19 anni scambiato per un cinghiale : Un cacciatore lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha sparato: così è morto Nathan Labolani, un ragazzo di 19 anni di Ventimiglia. Fatale una fucilata all'addome. La dinamica...

Escursionista di 19 anni scambiato per un cinghiale e Ucciso da un cacciatore : scambiato per una preda, il giovane è stato raggiunto all'addome dal colpo esploso durante una battuta di caccia al cinghiale

Padova - bimbo di 8 anni travolto e Ucciso dallo scuolabus mentre era in bici : Una vera e propria tragedia [VIDEO] si è consumata giovedì 20 settembre per le strade della provincia di Padova, precisamente nel piccolo comune di San Martino di Lupari, proprio al confine con la provincia di Treviso, dove un bambino di appena otto anni, Martin, è stato investito, travolto e purtroppo ucciso da uno scuolabus mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Il fatto, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Corriere della Sera, ...

GIOVANNI PALUMBO - MDEDICO LEGALE Ucciso A SANREM/ Ultime notizie - il killer Vincenzo Mercurio non risponde : Medico LEGALE assassinato a SANREMo: sospettato un ambulante arrestato dalla polizia, il movente forse legato ad una perizia su un'operazione che aveva reso cieco da un occhio l'omicida(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Sanremo. Ucciso il medico legale Giovanni Palumbo : fermato cinquantenne : Giovanni Palumbo, 61 anni medico legale, è stato Ucciso a coltellate nel suo studio di via Fratti a Sanremo (Imperia). L’aggressore è un uomo di 54 anni. L’omicida è già stato fermato dai Carabinieri.L’assassino aveva ancora le mani sporche di sangue. L’omicida è stato portato nella caserma dei Carabinieri. Tre le coltellate inferte alla vittima, alla gola quella fatale.--A dare l’allarme sarebbe stato un collega di Palumbo. L’aggressore avrebbe ...

Giuseppe Balboni - Ucciso a 16 anni da un coetaneo : il movente è la droga : Banali screzi tra ragazzi, ma forse anche una questione di droga, un piccolo debito. Si delinea in modo più preciso il movente dell'omicidio di Giuseppe Balboni , il sedicenne ucciso e poi gettato in ...

Travolto e Ucciso a 14 anni sulla bici - arrestato il conducente dell'auto : Simone Casu, un ragazzino di 14 anni, è stato Travolto e ucciso da un'auto ieri notte a Sant'Andrea Frius. La vittima viveva nella cittadina del Cagliaritano. arrestato per omicidio stradale il ...

Simone Casu - 14 anni - travolto e Ucciso da un’auto a Sant’Andrea Frius - a Cagliari : La tragedia si è consumata ieri sera a Sant’Andrea Frius. Erano da poco trascorse le 21 quando Simone Casu, è stato travolto da un’auto mentre camminava sul bordo della strada. ’impatto è stato terribile e per il ragazzino di 14 anni non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Piemonte : bimbo di 3 anni Ucciso dal pick up del papà : Tragedia, domenica mattina, a Viarigi in provincia di Asti. Un bimbo di 3 anni, che stava giocando nel cortile della sua casa, è stato travolto e ucciso dal pick up del padre. A quanto si apprende, l'...