Nathan - 19 anni - Ucciso da un cacciatore. La Procura : il ragazzo aveva un fucile accanto. Era il suo? : aveva un fucile da caccia calibro 12 e una cinquantina di munizioni, ma senza avere mai conseguito il porto d'armi, Nathan Labolani, il diciannovenne di Apricale (Imperia), ucciso per errore con...

Ucciso a 19 anni da un cacciatore - la telefonata al papà : 'Mi hanno sparato' : Nathan Labolani , il diciannovenne Ucciso ieri per errore da un cacciatore , aveva un fucile da caccia calibro 12 e una cinquantina di munizioni ma senza avere mai conseguito il porto d'armi. Labolani ...

Andrea - Ucciso dal vicino a 36 anni. Le ultime parole : 'Abbi pietà di me' - ma lui gli spara in testa : 'pietà'. Queste le ultime parole di Andrea Marti, 36 anni, prima di essere trucidato venerdì sera dal suo vicino Roberto Pappadà. Andrea ha visto in faccia il suo killer e ha cercato disperatamente di ...