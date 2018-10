Uccide i vicini per lite sul parcheggio | “Non ho ammazzato la mamma solo perché è

Lecce - lite per il parcheggio : Uccide 3 vicini di casa/ Ultime notizie - convalidato arresto di Roberto Pappadà : Lecce, lite per il parcheggio: uccide 3 vicini di casa. convalidato arresto di Roberto Pappadà, che non si è pentito per la strage di Cursi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:24:00 GMT)

Strage in strada a Cursi : Uccide tre vicini di casa a causa del parcheggio : Lecce La rabbia contro i vicini di casa si era fatta largo nella sua mente già da parecchio tempo, ed è esplosa all'improvviso attraverso un lucido e feroce copione criminale portato a termine a colpi ...

Lecce - antiche ruggini con i vicini : per un parcheggio spara e Uccide tre persone : Ha confessato con la stessa 'fermezza' con cui ha ucciso tre persone. Ha ribadito le sue folli 'ragioni' senza neanche l'ombra di un pentimento: doveva vendicarsi perché, a suo dire, da un anno e mezzo per dispetto parcheggiavano l'auto davanti casa sua. E lui Roberto Pappada', ex operaio disoccupato di 57 anni, la questione l'ha risolta facendo una strage [VIDEO]sotto casa. Ieri, in tarda serata, a Cursi, nel Leccese, l'uomo ha ucciso in strada ...

56enne Uccide i vicini di casa perché parcheggiavano male - in Salento - : Roma, 29 set., askanews, - Al culmine dell'ennesima lite con i vicini su come parcheggiavano l'auto sotto casa sua ha estratto una pistola e ha ucciso tre persone, ferendone una quarta, tutti della ...

Lecce - Uccide tre vicini di casa dopo una lite : arrestato 57enne : È stato arrestato dai carabinieri l'uomo, Roberto Pappadà 57 anni, che venerdì sera ha sterminato un'intera famiglia di vicini di casa in via Tevere a Cursi, in provincia di Lecce . Per lui l'accusa è ...

Lite per il parcheggio finisce nel sangue : spara e Uccide tre vicini di casa : E' successo a Cursi, in provincia di Lecce. Ad aprire il fuoco il 57enne Roberto Pappadà. Le vittime sono padre, figlio e...

Pistoia - Uccide la moglie malata e si toglie la vita : i cadaveri trovati dai vicini di casa : Due anziani di 83 e 80 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione di Agliana (Pistoia). Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Sarebbe stato lui, Franco Matteini, a sparare alla moglie Maria Grazia Innocenti e poi a togliersi la vita con la stessa arma. A scoprire i corpi i vicini di casa.Continua a leggere

Arrestato l'uomo che ha travolto i vicini di casa - Uccidendo un'anziana - nel Catanese : È stato Arrestato Gaetano Fagone, il bracciante 52enne che nella notte tra venerdì e sabato ha investito con l'auto del padre i suoi vicini di casa a Palagonia, nel Catanese, uccidendo una persona e ferendone sette. l'uomo, che aveva fatto rientro in paese, è stato intercettato da un cittadino che ha avvertito i carabinieri.Quando l'uomo le ha travolte le vittime erano sedute su una strada senza sbocco del paese. Fagone ...