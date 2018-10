TZN – The Best of Tiziano Ferro da 200 settimane in classifica con 8 dischi di platino

optimaitalia

(Di lunedì 1 ottobre 2018) TZN - Theofspegne le 200 candeline: 200 sono ledi presenza inFimi/Gfk nella top 100 degli album più venduti in Italia.Il disco diche celebra la sua intera carriera con successi del passato e nuovi inediti, è inda ormai 200, numeri da capogiro se pensiamo a tutte le nuove uscite che entrano indi giorno in giorno, pronte a scomparire nel giro di poche.Senza Scappare Mai Più, Incanto, Lo Stadio, Il Vento sono i singoli inediti rilasciati daper il lancio di TZN - Theof, la raccolta di hit che ha conquistato ben 8die che non accenna a mollare ladeipiù venduti nel Paese. Il successo diè tangibile anche nella dimensione live: ormai sono gli Stadi la sua casa musicale prediletta e anche lo scorso ...