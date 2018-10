TWD 9×02 | la rinascita comporta sacrifici

ilnotiziangolo

(Di lunedì 1 ottobre 2018) TWD 9×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv apocalittica andrà in onda sulla AMC domenica, 14 ottobre 2018. “The Bridge” ci riporta di nuovo al tema dellache caratterizzerà questa nona stagione. La trama di TWD 9×02 prevede comunque dei pericoli in agguato. TWD 9×02 trama e anticipazioni Questo nono capitolo dello show è iniziato all’insegna della ricostruzione. Con un salto temporale di oltre un anno, abbiamo ritrovato i Sopravvissuti impegnati in una lenta ripresa. Finalmente il piano di Deanna ha preso vita, soprattutto grazie al testimone raccolto da Maggie. L’unica che sembra non provare alcuna nostalgia della vecchia vita. Alla guida della comunità, promuoverà una nuova rivoluzione che potrebbe migliorare il commercio. Troveremo infatti i Sopravvissuti alle prese con la costruzione di un ponte, come ci ...