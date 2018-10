Tutti gli “scivoloni” che sono costati a Musk la presidenza di Tesla : Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) È un momento difficile per Elon Musk. Il 29 settembre il fondatore di Tesla è stato costretto a lasciare la presidenza dell’azienda dopo aver concordato con la Sec, la Security and Exchange Commission (l’Autorità che controlla la Borsa negli Stati Uniti), il suo ritiro per tre anni e il pagamento di una multa di 40 milioni di dollari da dividere equamente con il gruppo. Tutto è iniziato il 7 agosto ...

Basket - Eurosport trasmetterà la Serie A in eslcusiva ma non solo : Tutti i dettagli : Eurosport si appresta a vivere una stagione entusiasmante, tanto Basket nel palinsesto ma anche alcuni importanti tornei di tennis e tanto altro Dopo le emozioni della Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Home of Basketball” italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. Tutte le partite, inoltre, saranno arricchite da ...

Da Visceral a Telltale Games : ecco Tutti i principali studi di sviluppo che hanno chiuso i battenti negli ultimi 12 mesi : L'industria del gaming ha raggiunto nuovi traguardi dal punto di vista finanziario lo scorso anno, ma la sicurezza del lavoro degli sviluppatori sembra più fragile che mai. Alcune delle persone che realizzano giochi che amiamo sono esposte a improvvisi licenziamenti e a periodi di crisi. Gli studios di successo, che producono giochi basati su alcune delle più amate licenze come Marvel, Star Wars e Batman, hanno chiuso. Nella sua storia, EA ha ...

Dal Pranzo dell'anno al miglior sommelier - ecco Tutti i premi della Guida Espresso : Massimo Bottura e il team della Francescana, peraltro miglior ristorante del mondo secondo la classifica dei World's 50 Best Restaurants , fanno tripletta: per la terza volta di seguito sono loro ad aggiudicarsi quello che per un cuoco è il riconoscimento più ambito della ...

Rivoluzione Juventus - Allegri ‘segue’ Marotta : cambio anche in panchina - ecco Tutti i nomi per il sostituto [FOTO e DETTAGLI] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Volley - Mondiali 2018 : Tutti i premi individuali - il miglior sestetto e il Dream Team. Bartosz Kurek MVP - tanta Polonia e USA : Si sono conclusi i Mondiali 2018 di Volley maschile con la vittoria della Polonia che ha sconfitto il Brasile nella Finale giocata al Pala Alpitour di Torino. Terzo posto per gli USA che hanno battuto la Serbia, Italia e Russia hanno concluso in quinta posizione. Sono stati assegnati anche tutti i premi individuali ed è stato definito il Dream Team della rassegna iridata. miglior giocatore (MVP): Bartosz Kurek (Polonia) miglior ...

Nick Conrad - l’ultimo brano choc del rapper accusato di incitamento all’odio razziale : “Entrate negli asili e uccidete e bebé bianchi. Appendeteli Tutti” : “Entrate negli asili nido e uccidete i bebè bianchi. Acchiappateli e poi impiccate i loro genitori”. Queste sono solo alcune delle frasi choc scritte e intonate dal rapper parigino Nick Conrad nel suo ultimo brano “Pendez les blancs”, “Impiccate i bianchi”, appunto. Non solo: “Appendeteli tutti, appendete i bianchi. Nessuna pietà, muoiano tutti insieme, dai l’esempio, torturali in gruppo”, scandisce ancora l’autore ...

Giovanni Veronesi : "Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo - invece siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono più ignoranti di Tutti" : "Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo, invece siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono i più ignoranti di tutti". Parla così il regista Giovanni Veronesi, pratese di nascita e romano d'adozione, poco incline al compromesso e molto all'invettiva ragionata. Quella che ogni giorno porta avanti con il suo programma radiofonico, in onda su Radio2 con Massimo Cervelli, "Non è un Paese per ...

TIM SuperGiga Chat - l'offerta per Tutti per la navigazione senza limiti | Costi e dettagli : TIM SuperGiga & Chat Mese, l'offerta per tutti per la navigazione senza limiti TIM SuperGiga & Chat, l'offerta per tutti per la navigazione senza limiti - Costi e dettagli

Tutti gli appuntamenti di ottobre al Museo del Cinema di Torino : ...PRIMA DEI LUMIÈRE - Visita guidata per bambini e famiglie Dal teatro d'ombre ai primi disegni animati in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che ...

Pozzilli e Caserta - Tutti pazzi per la scienza : migliaia di visitatori alla Notte dei ricercatori - : Questi ultimi devono comunicare con il mondo scientifico al fine di garantire al cittadino un'informazione corretta sulle ricerche in corso e sulle implicazioni cliniche. In tale ambito spesso si ...

Mara Venier - Domenica In/ "Bisogna mescolare bene Tutti gli ingredienti" : Mara Venier, la zia della televisione è tornata la regina di Domenica In e vive nuovamente la Rai come casa sua dopo la rottura che l'aveva portata a volare verso Mediaset.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:17:00 GMT)

Calendario Mondiali ciclismo 2018 : programma - orari e tv di domenica 30 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 30 settembre) si svolgerà la prova in linea elite maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Il gran finale di questa rassegna iridata sarà la spettacolare lotta per il titolo tra i professionisti su uno dei percorsi più duri di sempre. Nei 258 km da Kufstein a Innsbruck i corridori dovranno superare infatti oltre 4.600 metri di dislivello con lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%), le sette scalate ad Igls (7,9 ...