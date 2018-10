Tumori | al Meyer Firenze progetto di sviluppo delle terapie cellulari

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Modificare le cellule per mettere a puntoinnovative nella lotta aidei bambini e dei giovani adulti, come il neuroblastoma, i gliomi cerebrali e i sarcomi. Questo l’obiettivo della Struttura complessaavanzate dell’azienda ospedaliero universitariadi, che sarà diretta da Massimo Dominici, uno dei massimi esperti a livello internazionale nel campo. Dominici entrerà a far parte dell’Ateneo fiorentino come professore ordinario presso il dipartimento di medicina sperimentale e clinica. Ilche vedrà coinvolto Dominici alprevede, si spiega in un comunicato diffuso dall’Università e dall’ospedale pediatrico, “la creazione di una piattaforma di know how e tecnologie volte alla ricerca e allodiavanzate a base di cellule”, con l’obiettivo di ...