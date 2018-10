Tsunami Indonesia | Ong | trovati 1 203 corpi tra Palu e Donggala - Oltre mille detenuti

Terremoto e Tsunami Indonesia - si aggrava il bilancio : oltre 1200 morti e rischio epidemie : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Terremoto e tsunami avvenuti in Indonesia. I morti accertati sono più di 1200 e per tanti si procederà con la sepoltura di massa per ragioni sanitarie. Centinaia di corpi sono stati trovati sulle spiagge e le autorità temono che ve ne siano ancora altri in mare.Continua a leggere

Terremoto e Tsunami in Indonesia : il governo chiede aiuti internazionali : In seguito al Terremoto seguito da uno tsunami che ha colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi, provocando almeno 832 morti, il governo dell’Indonesia ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali: il presidente “ci ha autorizzato ad accettare l’aiuto d’urgenza internazionale per rispondere al disastro“, ha dichiarato un responsabile di governo, mentre sono pronte a fornire assistenza decine di ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia - Ong : “Trovati oltre 1200 cadaveri” : Una delle principali Ong Indonesiane ha reso noto che dopo il Terremoto e lo tsunami che hanno colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi sono stati trovati almeno 1200 cadaveri. “In totale sono stati trovati 1.203 corpi, ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati“, ha spiegato Insan Nurrohman, vice presidente di Aksi Cepat Tanggap. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Ong: “Trovati oltre 1200 ...

Indonesia devastata da terremoto e Tsunami : si temono migliaia di vittime - adesso è allarme epidemie [FOTO e VIDEO] : 1/76 AFP/LaPresse ...

Tsunami - Papa : vicino a popolo Indonesia : 12.44 Il Papa all'Angelus ha rivolto un pensiero alla popolazione dell'Indonesia colpita dallo Tsunami e ha invitato a pregare per loro. "Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da un forte maremoto. Prego per i defunti,purtroppo numerosi, per i feriti e per quanti hanno perso la casa e il lavoro. Il Signore li consoli e sostenga gli sforzi di quanti si stanno impegnando a portare soccorso", ha ...